Cele mai noi mesaje şi urări de Paste 2021 pe care le poți trimite prietenilor, rudelor și cunoștințelor

Mesaje şi urări de Paste 2021. Felicitări de Paște pe care le poți trimite prin SMS prietenilor, rudelor și cunoștințelor de Paste 2021



Mesaje de Paște 2021: Mesaje pe care le poți trimite prin SMS prietenilor cunoștințelor, rudelor și apropiaților cu ocazia Sfintelor Paști – cea mai mare sărbătoare a creștinătății.

Hristos a inviat! Fie ca lumina Invierii sa iti umple sufletul de speranta, liniste, bucurie si iubire!

Bafta la ciocnit si fie ca iepurasul sa nu te ocoleasca! Paste fericit alaturi de cei dragi!

…astazi fii intelegator, fii alaturi de cei dragi, fii cel care le iarta pe toate, fii in sentimentul Pastelui.

Dincolo de cadouri, de petreceri… se afla adevarata semnificatie a Pastelui, incearca sa-i dai lumina si sa o traiesti cu adevarat. Hristos a inviat!

Bucuria vine din lucrurile marunte, dragostea fata de frumos vine din trairile noastre. Traieste cu adevarat Invierea Domnului.

… te vindeci de invidie, de ura, de orgoliu si devii mai bun, mai intelegator.

As vrea sa petrecem Pastele impreuna. Desi stiu ca nu e posibil, iti voi fi alaturi cu sufletul si sper ca speranta Invierii sa mi te aduca aproape in curand! Paste fericit!

M-a contactat iepurasul si mi-a zis ca eu o sa fiu cadoul tau de Paste. Sunt putin in dilema! Ar trebui ca in dimineata de Paste sa ajung in gradina ta dar parca tu nu ai gradina… sa vin pe balcon? Astept raspuns!

Mi-am facut ‘wishlist-ul’ de Paste… te vreau pe tine in gradina, in casa, in ganduri si in suflet! Daca dai reply, inseamna ca mi-am primit cadoul asa ca iepurasul poate sa isi vada de treaba anul asta!

Minunea Invierii sa iti aduca in suflet impacare, armonie, iertare si iubire! Priveste cu seninatate inainte si bucura-te de un nou inceput alaturi de tot ceea ce conteaza pentru tine!

Abia astept sa ajung langa voi, cei dragi sufletului meu. Pana atunci aveti grija de voi si faceti curatenie in casa si in suflete. Se apropie Marea Sarbatoare a Invierii Domnului. Sa a intampinam cum se cuvine!

Fie ca bucuria Invierii Domnului sa va aduca in suflet Liniste si Pace si Fericirea de a petrece aceste clipe magice cu cei dragi. Hristos a inviat !

Sarbatori fericite incarcate de lumina, seninatate, bucurie si dragoste!

Sper sa nu te ocoleasca iepurasul nici anul acesta, desi stiu ca nu ai fost atat de cuminte precum incerci sa pari!

Lumina Sfintei Invieri sa iti aduca bucurie, iubire si o minune care sa iti schimbe viata in cel mai frumos mod posibil!

Citește și: când pica Pastele în 2021

Sfanta sarbatoare de Paste este un moment in care dragostea, pacea si seninatatea se unesc in numele Domnului. Hristos a inviat!

Invierea Domnului sa fie un moment de pace si iertare pentru toti.

Urez intotdeauna „Hristos a inviat!” persoanelor frumoase si inteligente. Craciun fericit!

Bucuria vine din lucruri marunte. Linistea vine din suflet. Lumina vine din inima fiecaruia. Paste Fericit!

Redescopera sentimentele sincere ce ti se adapostesc in suflet, fii mai bun cu cei ce au nevoie de dragoste si sprijin si la fel de iubitor si plin de caldura cum numai tu stii!

„Fie că Sfântă Lumina de Paşte să va lumineze calea cea bună spre fericire şi bucurie. Paşte Fericit!”

„Poate o să ţi se pară complet lipsit de originalitate, dar ştii că vorbele simple sunt şi cele mai frumoase. Aşa că Hristos a înviat!”

„Iisus a fost un crin printre spini, iar tu, prin dragostea lui, ai devenit un crin printre crini. Hristos a înviat!”

„O singură dată pe an e Paştele. O zi specială, îmbogăţită de aroma bucatelor tradiţionale şi parfumul florilor de primavară şi al tău! Paşte fericit!”

„Pentru unii, Paştele e un moment de întregire a familiei, în care îşi doresc pace şi bucurie. Pentru alţii, e o zi în care se distrează ceva mai mult sau scapă de serviciu ori de şcoală. Pentru mine e pur şi simplu o zi minunată, pe care vreau să o împărtăşesc cu voi. Paşte fericit!”

„Cei care se războiesc să aducă pace, cei care se urăsc să ştie să iubească, iar cei bogaţi să înveţe să dăruiască. Hristos a înviat!”

„Sper ca Paştele să-ţi întărească încrederea şi speranţa! Hristos a înviat!”

„Fie ca lumina Învierii Mântuitorului să vă inunde casa şi să vă aducă numai armonie, fericire şi multă iubire. Paşte fericit!”

„Fie ca bucuria Învierii Domnului să vă aducă în suflet linişte, pace şi fericirea de a petrece aceste clipe magice alături de cei dragi. Hristos a înviat!”

„Bucuria vine din lucruri mărunte. Liniştea vine din suflet. Lumina vine din inima fiecăruia. Paşte Fericit!”

„Fie ca sfânta sărbătoare a Învierii Domnului să-ţi aducă cele 4 taine divine: încredere, lumină, iubire, speranţă. Clipe de neuitat alături de cei dragi şi numai realizări!”

„O data pe an e Paştele. O zi specială, plină de arome ale bucatelor alese şi parfumul florilor de sezon. Paşte Fericit!”

„Sper că Sfântă sărbătoare de Paşte să îţi aducă lumina şi multă fericire în inimă. Hristos a Înviat!”

„Fie că bucuria Învierii Domnului să va aducă în suflet numai lumina şi fericire şi mult timp petrecut alături de cei aproape inimii tale. Paşte fericit şi Hristos a Înviat!”

„Sărbători luminoase şi pace interioară! Paşte Fericit împreună cu familia ta!”

De paste te provoc la concurs de spart oua. Am o presimtire ca voi fi cel mai bun sau ca te voi lasa sa castigi daca iepurasul ma va umple de generozitate si compasiune! Ce zici? Te risti?

Vine o zi …cand pasesti cu smerenie pragul casei …cand gasesti sursa de bucurie in sufletele oamenilor… …cand se-mparte lumina pentru fiecare: sarac si bogat… Inca de copil ai inceput sa iubesti aceasta sarbatoare. Vine Pastele… Sarbatoarea Inaltarii Domnului!

Gaseste calea spre daruire, iertare, intelegere… Cauta sa fii mai bun, sa fii aproape cu sufletul de cei care-ti sunt si prieteni, si dusmani.

Bogatia sufleteasca este darul cel mai de pret pe care il aduce iepurasul. Imparte celor dragi cadouri: bucurie, voie buna, liniste sufleteasca si intelegere.

Intalneste cu evlavie, pietate si armonie acest moment unic- Inaltarea Domnului.

Sarbatoarea Invierii revarsa speranta, intelegere si bucurie in lacasul fiecaruia dintre noi. Deschide-ti inima si paseste cu piosenie in acest cadru sacru.

Fie ca sfanta sarbatoare a Invierii Domnului sa-ti aduca cele 4 taine divine: incredere, lumina, iubire, speranta. Clipe de neuitat alaturi de cei dragi si numai realizari!

Un iepuras cu boticul alb. A venit la voi in prag. Sa v-aduca oul rosu. Care sa va umple cosul. CIOCNITI? HRISTOS A INVIAT!

…e atata lumina in jur, pentru fiecare dintre noi. Lasa lumina sa intre in casa sufletului tau si te vei simti cu adevarat implinit…

Invierea Domnului sa va aduca armonie in casa si in gand, impacare si regasirea intelepciunii in sanul familiei. Hristos a inviat!

…si sarac si bogat ia lumina, este cuprins de smerenie, daruire si crede cu adevarat in minuni.

Iepurasul si-a pierdut agenda cu adrese… Traieste sarbatoarea cu adevarat, iepurasul va simti si va ajunge si la tine. Exista un iepuras care ne aduce fiecaruia dintre noi sentimentul sacru al Invierii Domnului.

Sufletul mi se umple de lumina gandindu-ma la sarbatoarea ce se apropie, la noaptea de Inviere, la mine si la tine, la sentimentele ce ne apropie in fiecare zi mai mult! Hristos a Inviat

Pastele ramane cea mai importanta sarbatoare crestina, cea mai vasta atat in semnificatii cat si in obiceiuri. Traieste de Pasti, prin rugaciune, o adevarata sarbatoare.

Poti sa te maturizezi, sa te cultivi, dar nu vei putea renunta niciodata la bunatatile mesei de Paste!

„Anul acesta iepuraşul o să vină la tine încărcat cu bunătăţi şi o să-ţi dea plicul cu cei o sută de pupici de la mine”.

„Un iepuraş cu boticul alb, a venit la voi în prag. Să v-aducă oul roşu, care să vă umple coşul. Hristos a înviat!”

„Cu ocazia Învierii Domnului vrem să va urăm toate cele bune: lumina în suflet, dragoste şi sănătate. Hristos a Înviat!”

„Să va bucure Dumnezeu, să va dea sănătate, să aveţi continuitate, iar bucuriile să ţină la distanţă toate necazurile! Paşte Fericit!”

„În această zi de sărbătoare vreau să va urez ţie şi familiei tale multă sănătate, înţelepciune şi putere. Paşte Fericit!

Să te protejeze îngerii, supărările să treacă, bunăstarea să te îmbrăţişeze, şi Dumnezeu să te binecuvânteze mereu. Hristos a Înviat!”

„Fie că sfântă sărbătoare a învierii Domnului să va aducă cele patru taine divine: lumina, înţelepciune, dragoste, speranţa. Un Paşte Fericit!”

„Lumina Sfintei Învieri să ajungă la sufletul tău şi în inimile voastre bucurându-va de minunea Învierii Domnului nostru Iisus Hristos!”

„Fie că Sfântă sărbătoare de Paşte să va aducă lumina, căldură şi sănătate. Hristos a Înviat!”

„Hristos a Înviat! Va doresc sănătate, bucurie şi cât mai multe clipe petrecute în prezenţa familiei şi a celor dragi. Paşte Fericit!”

„Învierea Domnului să îţi aducă în suflet dragoste şi fericire. Un Paşte Fericit alături de apropiaţi!”

„A venit Paştele; ţi-a adus mireasma dulce a florilor şi ciripitul suav al păsărilor. Îmi doresc ca toate acestea să îţi însenineze zilele. Paste Fericit!”

„Îţi doresc să sărbătoreşti fiecare zi ca şi când ar fi ziua sfântă a Învierii! Nu uita să te bucuri chiar şi de lucrurile mărunte din viaţa ta şi să îi apreciezi pe cei dragi. Sărbătoarea Paştelui să vă aducă mai aproape! Îţi urez din toată inima un Paste Fericit!”

„Fie că sărbătoarea Învierii Domnului să va arate calea spre fericire şi bucurie. Hristos a Înviat!”

„E atâta lumină în jur, pentru fiecare dintre noi. Lasă lumina să intre în casa sufletului tău şi te vei simţi cu adevărat împlinit”.

„Hristos a înviat! Fie ca lumina Învierii să îţi umple sufletul de speranţă, linişte, bucurie şi iubire!”

„Aş vrea să petrecem Paştele împreună. Deşi ştiu că nu e posibil, îţi voi fi alături cu sufletul şi fie ca speranţa Învierii să mi te aducă aproape în curând! Paşte fericit!”

„Redescoperă sentimentele sincere ce ţi se adăpostesc în suflet, fii mai bun cu cei ce au nevoie de dragoste şi sprijin şi la fel de iubitor şi plin de caldură cum numai tu ştii să fii!”