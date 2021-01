Ce pedeapsă a primit un brancardier care a furat produse dintr-un supermarket din Aiud și a lovit paznicul care încerca să-l oprească

După ce a luat mai multe produse dintr-un supermarket din Aiud și a lovit un agent de pază care a încercat să-l oprească, un bărbat de 50 de ani, angajat ca brancardier la Spitalul Municipal Hunedoara a fost condamnat la închisoare cu suspendare.

Incidentul a avut loc în 7 octombrie 2018, iar prima decizie a fost pronunţată la Judecătoria Aiud, în 10 noiembire 2020. În actul de sesizare s-a reţinut în fapt că, în data respectivă, în jurul orei 15.00, inculpatul L. Aurel Daniel, împreună cu soţia sa, au intrat în incinta supermarketului Profi din Aiud.

Bărbatul a luat de la diferite raioane din magazin o conservă de peşte, un gel de duş şi o cremă depilatoare în valoare totală de 51,77 lei, pe care le-a introdus în interiorul unei borsete avute asupra sa. A trecut de casa de marcat a unităţii fără a achita aceste produse.

Bărbatul a f ost observat de către agentul de pază al supermarketului, care se afla în desfăşurarea atribuţiilor de serviciu, iar în momentul în care s-a îndreptat spre ieşirea din magazin, a fost oprit de către acesta. Agentul de pază i-a solicitat inculpatului să îl însoţească la pupitrul unde se afla aparatura de supraveghere. În momentul în care agentul de pază a anunţat-o pe şefa de tură despre incident, L. Aurel Daniel a devenit agresiv şi s-a îndreptat spre ieşirea din magazin. Agentul de pază s-a prins de picioarele inculpatului, în încercarea acestuia de a-l imobiliza, fiind târât până la ieşirea din magazin, şi împins cu capul de gresie, fiind astfel forţat să dea drumul inculpatului.

În aplanarea conflictului, au intervenit două angajate ale magazinului, care i-au solicitat clientului să nu-l mai agreseze pe agentul de pază. Acesta s-a conformat, după care, a scos din borseta avută asupra sa, bunurile sustrase, pe care le-a aruncat in fata magazinului. În continuare, agentul de pază s-a deplasat din nou la inculpat, având intenţia de a-l imobiliza până la sosirea organelor de poliţie, aceştia ieşind din aria de supraveghere a camerelor video a supermarketului.

Ulterior, l-a trântit pe agentul de pază de un tonomat de lapte şi i-a aplicat o lovitură cu pumnul in zona feţei. La scurt timp, la faţa locului, a sosit un echipaj de poliţie. Agentul a suferit leziuni pentru care medicul legist i-a acordat 5-6 zile de îngrijiri medicale. Agresorul a recunoscut comiterea faptei, dar a respins încadrarea la infracţiunea de tâlhărie.

”Instanţa apreciază că fapta inculpatului prezintă un grad concret ridicat de periculozitate, dedus din împrejurarea şi modul efectiv de comitere a infracţiunii, respectiv din aceea că, folosind un mod de operare simplist a sustras de pe rafturile unui magazin cu autoservire mai multe bunuri, însă, în momentul în care şi-a dat seama că a fost prins şi urmează să vină poliţia la faţa locului, nu a ezitat să exercite acte repetate de violenţă asupra agentului de pază.

În ce priveşte persoana inculpatului, acesta este căsătorit, are o locuinţă şi îşi câştigă în mod cinstit existenţa – este angajat ca brancardier la Spitalul Municipal Hunedoara. Totodată, instanţa reţine că inculpatul nu este cunoscut cu antecedente penale”, se menţionează în hotărârea Judecătoriei Aiud. În final, bărbatul în vârstă de 50 de ani a fost condamnat la 1 an şi 6 luni de închisoare, cu suspendare, sub supraveghere, pe un termen de 2 ani. Inculpatul a contestat hotărârea la Curtea de Apel.