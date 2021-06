Cauți un TV Smart 4K? Iată care sunt cele mai populare modele (P)

Modul în care utilizăm un televizor a fost complet schimbat în momentul apariției primului TV Smart. Compania care a folosit prima dată termenul de ”TV Smart” a fost Samsung. Primele TV Smart sunt considerate a fi însă HP Mediasmart TV.

De atunci tehnologia a evoluat, iar televizoarele au început să aibă rezoluții mult mai mari și ecrane mult mai performante care să ofere oamenilor o experiență cât mai bună. Dacă sunteți în căutarea unui TV Smart 4K pentru locuința dumneavoastră, iată mai jos o listă cu unele dintre cele mai populare modele. În continuare, pe primul loc în industria de TV Smart este compania Samsung, deci va fi normal să începem cu un model al acestei companii.

TV Smart Samsung LED Ultra HD TU8072

Acest tip de TV Smart Samsung poate fi găsit în mai multe variante de dimensiuni: 108 cm, 125 cm, 138 cm, 163 cm, 189 cm și 207 cm. Are un procesor Crystal 4K pentru a reda imagini de calitate, optimizând contrastul ridicat și controlând funcția HDR, iar sistemul de operare este Tinzen. Rezoluția 4K UHD depășește cu mult rezoluția Full HD, având cu de 4 ori mai mulți pixeli, imaginile fiind mult mai clare. Funcția HDR crește nivelul luminozității televizorului, astfel încât să te poți bucura de un spectru mult mai bogat de culori și detalii chiar și în scenele mai întunecate. Are asistent vocal, poate partaja conținut și de pe dispozitivele Apple, dar și de pe Android. Are funcție Game Enhancer care îți optimizează ecranul încât să ai mai mult control și un input lag redus.

TV Smart Samsung LED Ultra HD TU7172

Acest TV Smart de la Samsung vine și el în mai multe variante de dimensiuni: 108 cm, 125 cm, 138 cm, 146 cm, 163 cm, 176 cm și 189 cm. Acesta are un procesor Crystal 4K care prelucrează culoarea și optimiează contrastul, oferind imagini de calitate. Rezoluția 4K oferă imagini cu detalii mult mai clare. Funcția HDR asigură un spectru mult mai mare de culori. Acest TV Smart are sistem de operare Tinzen și asistent vocal. Poate fi conectat atât la Android cât și la Apple pentru a face Screen Mirroring. Este un teelvizor incredibil de performant, asemănător celui prezentat mai sus.

TV Smart Philips LED Ultra HD PUS7304/12

Ca și televizoarele prezentate mai sus, și acest TV Smart de la Philips vine în mai multe variante de dimensiuni de: 108 cm, 126 cm, 139 cm, 146 cm, 164 cm și 178 cm. Are un porcesor Philips P5 Perfect Picture Engine ce oferă o imagine clară, detaliată și cu culori vii. Are sistem de operare Android, intuitiv și ușor de folosit. Funcția Ambilight duce experiența dincolo de ecran. LED-urile inteligente plasate pe marginile televizorului proiectează culorile de pe ecran pe pereți și în cameră, în timp real. Lumina ambientală obținută este perfect sincronizată cu imaginile pe care le vizualizezi. Acesta este un TV Smart 4K luminos, cu imagini HDR vibrante, contrast clar și imagini uniforme. Este compatibil cu formatul video HDR10+. Are asistent vocal Google integrat și poate funcționa și cu Alexa.

TV Smart Horizon LED Ultra HD HL7530U

Acest TV Smart, în comparație cu cele prezentate mai sus este ceva mai ieftin, dar oferă o calitate bună a imaginii. Vine în 4 variante de dimensiuni, de 102 cm, 109 cm, 124 cm și 140 cm. Tehnologia 4K oferă gradul ideal de contrast și culoare pentru vizionarea conținutului dorit. Datorită lui Clear Motion Engine oferă o procesare unică a imaginilor și rată de împrospătare a imaginilor mult mai bună, imaginile în mișcare având o claritate mult mai mare. Datorită lui Dolby Digital Plus și a lui DTS TruSurround, sunetul va fi redat aproape de realitate, realist, completând perfect imaginile.

TV Smart Android TCL EP660

Disponibil în mai multe variante de dimensiuni, acest TV Smart combină design-ul metalelor subțiri, calitatea excepțională a imaginii 4K și sistemul de operare Android TV. Imaginile redate sunt dinamice, de înaltă calitate, iar datorită funcției HDR, cromatica este intensă și vibrantă. Acest televizor este compatibil cu tehnologia Hybrid Gamma Log și păstrează calitatea HDR indiferent de sursa de conținut: HDMI, emisiuni TV, USB sau conținut accesat prin internet. Funcția Micro Dimming analizează imaginea televizorului în aproximativ o sută de zone separate pentru a adapta luminozitatea. Calitatea imaginii este astfel îmbunătățită considerabil.

Înainte de a alege un TV Smart 4K, asigurați-vă că alegeți o dimensiune a televizorului corespunzătoare, în funcție de distanța dintre locul pentru șezut și suportul televizorului. De asemenea, acordați atenție sistemului de operare al TV Smart și optați pentru unul potrivit nevoilor dumneavoastră. Nu stati excesiv in fata televizorului. Persoanele ce dețin dispozitive Apple ar putea să caute un TV Smart compatibil cu acestea. Indiferent, un TV Smart vă va oferi o experiență completă atunci când priviți serialul, filmul sau documntarul preferat, dar și dacă aveți o consolă și vă jucați jocuri video.

sursa foto: emag.ro