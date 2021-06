Care este motivul cozilor formate la vămile din Grecia. Purtător de cuvânt al MAE: „Este un film pe care, din păcate, îl vedem din nou”

La vămile din Grecia cozile sunt din nou prezente și dau bătăi de cap turiștilor. Joi s-a format coadă chiar și la revenirea din vacanță a românilor, la granița dintre Grecia și Bulgaria, astfel, purtătoarea de cuvând a Ministerului de Externe, Oana Darie, a explicat că situația ține exclusiv de modalitatea în care autoritățile elene gestionează punctele de frontieră. De asemenea, și operatorii români din turism arată cu degetul spre un „balcanism” în atitutdinea responsabililor din Atena.

Purtătoarea de cuvânt a MAE spune că există o defazare între anunțurile pe care Atena le transmite oficial către București și situația din teren. „Au fost și situații, inclusiv anul trecut, în care a existat o discordanță între normele anunțate oficial de autoritățile elene și practică, adică modul în care erau implementate acele norme. Aș vrea să subliniez că datoria Ministerului de Externe față de cetățenii români este să informeze – și o facem în mod constant – , dar informațiile pe care noi le transmitem cetățenilor sunt cele comunicate oficial de autoritățile elene”, a subliniat Oana Darie, joi seara, la Digi24. „Este un film pe care, din păcate, și dvs, și noi îl vedem din nou”, a adăugat ea.

„Modul în care sunt gestionate punctele de frontieră ține exclusiv de autoritățile elene”, a insistat Oana Darie. Ea a reamintit o situație de anul trecut, când oficial se știa că punctul de frontieră de la Nymphaia este închis, dar în practică, la punctul de frontieră, poliția de frontieră permitea punctual trecerea anumitor turiști, ceea ce făcea ca lucrurile să se „inflameze”.

„Există diferența între norma oficială, pe care autoritățile din toate statele le comunică și noi le punem pe site-ul MAE, și modul în care aceste norme sunt aplicate. Implementarea efectivă ține de autoritățile elene”, a repetat explicația purtătoarea de cuvânt a MAE.

Ce documente sunt necesare la intrarea în Grecia

Ea a reamintit că documentul ce trebuie completat de cetățenii români cu minimum 24 de ore înainte de a intra în Grecia, așa-numitul PLF, este în continuare în vigoare, iar dincolo de acest formular turiștii trebuie să prezinte cele trei documente alternative:

test molecular PCR; până pe 26 iunie autoritățile elene permit și un document care să ateste efectuarea unui test rapid cu condiția ca acesta să fi fost prelevat cu 48 de ore anterior intrării în Grecia;

dovada vaccinării, cu condiția să fi trecut minim 14 zile fie de la doza 2, fie de la doza unică;

dovadă emisă de un laborator autorizat care să ateste trecerea prin boală – un diagnostic pozitiv pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 între o perioadă cuprinsă între două și nouă luni.

Oana Darie atrage însă atenția că este posibil să intervină modificări, inclusiv după data de 26 iunie. „Așteptăm informații de la autoritățile elene și le vom comunica”, a promis oficialul MAE.

De altfel, ca o dovadă a neconcordanțelor de comunicare între Atena și București, Ioana Selner, o româncă ce organizează evenimente în Grecia, a intervenit la Digi24 și a precizat că încă din 19 iunie în Grecia se intră cu test rapid, și nu cu test PCR, cum anunțase purtătorul de cuvânt al MAE.

Situația riscă să nu se schimbe toată vara. Alin Burcea: „Tipic balcanic!”

Ioana Selner a recunoscut, însă, că așteptarea prelungită la graniță este o realitate. „Nouă ne povestesc mirii și familiile lor care vin că se stă la cozi. Într-adevăr, testează foarte mulți oameni, și nu testează aleator. Se lucrează la doar două ghișee, nu la patru și într-adevăr, cei care nu au acest formular PLF nu sunt trecuți pe o bandă de urgență, ci sunt la grămadă cu ceilalți și chiar dacă ai acest formular, există riscul să stai ore bune la vamă”, a relatat Ioana Selner.

Pe de altă parte, ea spune că depinde și de ora la care mergi – dacă e foarte de dimineață, turiștii au terminat cu formalitățile chiar și în 2-3 minute, însă după ora 9:00 se poate aștepta o oră, două, chiar trei la graniță, depinde câte mașini sunt în fața ta.

Perspectiva ca situația să se schimbe este destul de pesimistă. „Sinceră să fiu, nu știu în ce măsură se va schimba (situația), pentru că nu cred că se vor mobiliza să deschidă mai multe puncte și ghișee și nici nu cred că se vor mobiliza ca să lucreze în mai multe echipe. Se mulțumesc cu faptul că sunt mulți turiști care aleg această destinație – despre care ei spun că merită să stai și cu orele la vamă. Mergând pe principiul acesta, nici ei nu fac mare lucru, turiști sunt oricum, de ce am schimba ceva?” – a arătat Ioana Selner.

„Noi suntem nemulțumiți, chiar Ministerul Turismului din Grecia este de partea noastră, a turismului, dar nu găsește înțelegere la Ministerul de Interne. E tipic balcanic, îmi pare foarte rău s-o spun. E un film pe care noi îl știm și cred că dacă o s-o ducă așa, după ce au pornit foarte bine – a fost ministrul turismului grec în România, a spus cât de mult ne iubește, a dat șapte mii de interviuri și s-a simțit din punct de vedere al marketingului și românii iată că se îndreaptă către Grecia, deși Grecia în ultima perioadă a fost pe lista galbenă, pe lista verde e de doar două săptămâni, dar românii iată că merg în Grecia. Eu cred că acum, odată cu ridicarea accesului pe Turcia, dacă (grecii) o mai țin așa, mulți (români) se vor duce către Turcia. Eu am venit din Turcia cu mașina și vreau să vă spun că am stat la frontieră maximum 25 de minute”, a relatat, joi seara, la Digi24, Alin Burcea, vicepreședintele ANAT (Asociația Națională a Agențiilor de Turism din România).

Sursa: digi24.ro