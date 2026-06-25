Care a fost valoarea pagubelor produse în Alba în 2025 de urși și lupi: Date oficiale
Care a fost valoarea pagubelor produse în Alba în 2025 de urși și lupi: Date oficiale
Prefectul județului Alba, Nicolae Albu, a prezidat, joi, 25 iunie 2026 ședința Colegiului Prefectural, în cadrul căreia au fost analizate activitatea și rezultatele înregistrate de instituțiile cu atribuții în domeniul protecției mediului, administrării fondului forestier și formării profesionale a personalului didactic.
În cadrul activității privind biodiversitatea și managementul pagubelor au fost prezentate următoarele date:
* 1.047 de puncte de vedere privind localizarea proiectelor față de ariile protejate;
* 110 avize pentru arii naturale protejate.
Totodată, în anul 2025 s-a înregistrat o scădere a numărului de pagube comparativ cu anii 2023 și 2024:
* 45 de pagube produse de ursul brun, pentru care au fost acordate despăgubiri în valoare de 263.679,00 lei;
* 75 de pagube produse de lup, pentru care au fost acordate despăgubiri în valoare de 510.473,00 lei;
* valoarea totală a despăgubirilor acordate în anul 2025 a fost de 774.152,00 lei, din care 754.109,00 lei pentru animale domestice și stupuri și 20.043,00 lei pentru culturi agricole.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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