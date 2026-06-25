Rămâi conectat

Care a fost valoarea pagubelor produse în Alba în 2025 de urși și lupi: Date oficiale

Care a fost valoarea pagubelor produse în Alba în 2025 de urși și lupi: Date oficiale

Prefectul județului Alba, Nicolae Albu, a prezidat, joi, 25 iunie 2026 ședința Colegiului Prefectural, în cadrul căreia au fost analizate activitatea și rezultatele înregistrate de instituțiile cu atribuții în domeniul protecției mediului, administrării fondului forestier și formării profesionale a personalului didactic.

În cadrul activității privind biodiversitatea și managementul pagubelor au fost prezentate următoarele date:

* 1.047 de puncte de vedere privind localizarea proiectelor față de ariile protejate;

* 110 avize pentru arii naturale protejate.

Totodată, în anul 2025 s-a înregistrat o scădere a numărului de pagube comparativ cu anii 2023 și 2024:

* 45 de pagube produse de ursul brun, pentru care au fost acordate despăgubiri în valoare de 263.679,00 lei;

* 75 de pagube produse de lup, pentru care au fost acordate despăgubiri în valoare de 510.473,00 lei;

* valoarea totală a despăgubirilor acordate în anul 2025 a fost de 774.152,00 lei, din care 754.109,00 lei pentru animale domestice și stupuri și 20.043,00 lei pentru culturi agricole.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 9 ore

PENSII 2026 | Când intră pensiile în iulie 2026: Data la care vor primi pensionarii banii prin Poștă sau card

Când intră pensiile în iulie 2026: Data la care vor primi pensionarii banii prin Poștă sau card Peste 4,8 milioane...
Actualitateacum 10 ore

25 iunie | Ziua internațională a navigatorului. Recunoașterea contribuției marinarilor din întreaga lume

Ziua internațională a navigatorului. Recunoașterea contribuției marinarilor din întreaga lume Ziua Internațională a Navigatorului este sărbătorită anual pe 25 iunie,...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum o oră

VIDEO | Întâlnire pe tema legislației rutiere la Teiuș, după ce doi vârstnici de 77 și 80 de ani s-au ciocnit cu triciclurile. Momentul impactului, filmat

Întâlnire pe tema legislației rutiere la Teiuș, după ce doi vârstnici de 77 și 80 de ani s-au ciocnit cu...
Ştirea zileiacum 3 ore

VIDEO | STP Alba Iulia câștigă prima rundă în războiul cu administrația locală: Primăria Alba Iulia, cu conturile blocate și executată silit pentru suma de peste 13 milioane lei din facturi restante

STP Alba Iulia câștigă prima rundă în războiul cu administrația locală: Primăria Alba Iulia, cu conturile blocate și executată silit...

Curier Județean

Curier Județeanacum 15 minute

25 iunie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier din județ

25 iunie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu...
Curier Județeanacum 34 de minute

VIDEO | Primarul Gabriel Pleșa ar fi refuzat să semneze procesul-verbal: „I-a trimis pe domnii executori la plimbare, să înregistreze la registratură”

Primarul Gabriel Pleșa ar fi refuzat să semneze procesul-verbal: „I-a trimis pe domnii executori la plimbare, să înregistreze la registratură”...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 20 de ore

Aprobarea noilor tarife de incinerare a animalelor moarte, la vot în Consiliul Local Alba Iulia: Motivul, creșterea prețurilor la gaz, curent și utilități. Ce cost se va percepe pe kilogramul de cadavru

Aprobarea noilor tarife de incinerare a animalelor moarte, la vot în Consiliul Local Alba Iulia: Motivul, creșterea prețurilor la gaz,...
Politică Administrațieacum o zi

Comunicat PSD Alba | Apel către președintele CJ Alba, Ion Dumitrel: Salvarea transportului înseamnă prevenirea depopulării comunităților rurale

Apel către președintele CJ Alba, Ion Dumitrel: Salvarea transportului înseamnă prevenirea depopulării comunităților rurale Fără transport public eficient, satele și...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 2 zile

23-24 iunie 2026 | Noaptea de Sânziene: Magia celei mai misterioase nopți din vara românească, noaptea în care „se deschid cerurile”

Noaptea de Sânziene: Magia celei mai misterioase nopți din vara românească, noaptea în care „se deschid cerurile” În fiecare an,...
Opinii - Comentariiacum 4 zile

Cum se face vișinata de casă: Rețete de preparare a vișinatei, băutură tradițională românească

Cum se face vișinata de casă: Rețete de preparare a vișinatei, băutură tradițională românească Vișinata este una dintre cele mai...

Ziarul „Unirea” este editat de SC Unirea Pres SRL, cu sediul în Alba Iulia, strada Decebal nr. 27, județul Alba, cod poștal 510093, societate comercială română înregistrată la Registrul Comerțului Alba sub nr. J 1991000336017, cod fiscal (CUI) RO 1756666