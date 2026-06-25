Care a fost valoarea pagubelor produse în Alba în 2025 de urși și lupi: Date oficiale

Prefectul județului Alba, Nicolae Albu, a prezidat, joi, 25 iunie 2026 ședința Colegiului Prefectural, în cadrul căreia au fost analizate activitatea și rezultatele înregistrate de instituțiile cu atribuții în domeniul protecției mediului, administrării fondului forestier și formării profesionale a personalului didactic.

În cadrul activității privind biodiversitatea și managementul pagubelor au fost prezentate următoarele date:

* 1.047 de puncte de vedere privind localizarea proiectelor față de ariile protejate;

* 110 avize pentru arii naturale protejate.

Totodată, în anul 2025 s-a înregistrat o scădere a numărului de pagube comparativ cu anii 2023 și 2024:

* 45 de pagube produse de ursul brun, pentru care au fost acordate despăgubiri în valoare de 263.679,00 lei;

* 75 de pagube produse de lup, pentru care au fost acordate despăgubiri în valoare de 510.473,00 lei;

* valoarea totală a despăgubirilor acordate în anul 2025 a fost de 774.152,00 lei, din care 754.109,00 lei pentru animale domestice și stupuri și 20.043,00 lei pentru culturi agricole.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)