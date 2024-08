Când este programată vacanța elevilor din Alba în februarie 2025: Situația în celelalte județe. Anunțul ministrului Educației

Perseide 2024: Cea mai spectaculoasă ploaie de stele, vizibilă pe cer cu ochiul liber din noaptea aceasta An de an, nopțile de vară ne oferă un spectacol ceresc unic, cunoscut sub numele de Perseide. Acest curent meteoric, vizibil în luna august, aduce pe cer o ploaie de stele căzătoare care încântă privitorii și pasionații de […]