Campania „Alba Iulia fără noroaie” CONTINUĂ. Ce străzi din municipiu urmează să fie reparate

Primarul municipiului Alba Iulia declară că inițiativa „Alba Iulia fără noroaie”, continuă și după Sărbătorile Pascale. Acesta spune că, începând de miercuri utilajele primăriei municipiului Alba Iulia vor acţiona în cartierul Oarda de Sus.

„Alba Iulia fără noroaie” nu este o acţiune care trebuie terminată repede, ci este o acţiune care trebuie continuată în permanenţă, fiindcă avem peste 150 de kilometri de drumuri neasfaltate. Este o măsură temporară, menită să aducă un plus de confort celor care locuiesc în aceste zone. Atât cei care locuiesc în centrul orașului cât și cei care locuiesc în cartierele de case, trebuie să beneficieze de condiții normale de trai.

Încă de la începutul acestei campanii am reușit pietruirea străzilor din zonele Arex, Micești și Orizont, iar în săptămâna premergătoare Paştelui am reuşit să aşternem un strat nou de piatră pe străzile publice din zona Ana Ipătescu din Partoş. Chiar dacă, până nu demult, zona nu a fost considerată o prioritate pentru administrație, cu toate că este în plină dezvoltare, le transmit celor care locuiesc acolo că problemele lor nu vor fi ignorate. Împreuna cu Societate de Distribuție a Energiei Electrice, am demarat procedurile de extindere a rețelei de alimentare pe toate drumurile publice din această zonă.

De astăzi utilajele primăriei municipiului Alba Iulia vor acţiona în cartierul Oarda de Sus. În primă fază vom repara străzile din zona Curături, unde se află şi Biserica Mare, respectiv Ciobănașului, Căprioarei, Colinelor, Șoimului, Făgetului, Gutuiului, Greierului, iar apoi trecem pe cealaltă parte a văii, pe străzile Tineretului, Cordovanilor, Mohorului, Zefirului, Ghisițele.

Vom aşterne un strat nou de piatră iar autogrederul şi cilindrul compactor vor îndrepta şi stabiliza partea carosabilă.