Avertizare meteo: COD GALBEN de ninsoare și vânt puternic în zona montană a județului Alba, până joi dimineața, ora 03.00

COD GALBEN de ninsoare și vânt puternic în zona montană a județului Alba, până joi dimineața, ora 03.00

O atenționare imediată de Cod Galben de vânt puternic valabil pentru zona montană de peste cota 1.800 metri a județului Alba a fost recent emisă de către meteorologi.

Avertizarea este valabilă în intervalul: 13-01-2021 ora 21:00 până la 14-01-2021 ora 3:00.

Se vor semnala ninsori la altitudini de peste 1.700 metri și intensificări ale vântului cu rafale de 60..70 km/h, viscolind ninsoarea și determinând scăderea vizibilității