Au pus în pericol siguranța în trafic: Șoferi beți sau cu permisul suspendat, depistați de către polițiști din Alba

Doi șoferi care conduceau sub influența alcoolului și unul cu permisul de conducere suspendat au fost depistați, în weekend, de către polițiștii din Alba, în trafic.

La data de 16 ianuarie 2021, polițiștii din Blaj, în timp ce acționau pe raza localității Cistei, l-au depistat pe un bărbat de 48 de ani, din comuna Mihalț, care conducea un autoturism fiind sub influența băuturilor alcoolice.

În urma testării conducătorului auto cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de 1,01 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital unde i-au fost recoltate mostre de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Față de conducătorul auto, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului.

La data de 16 ianuarie 2021, în jurul orei 23,00, polițiștii Secției 6 Poliție Rurală Jidvei l-au depistat pe un bărbat de 53 de ani, din comuna Bazna, județul Sibiu, în timp ce conducea un autoturism, pe raza comunei Cetatea de Baltă, având permisul de conducere suspendat.

Față de conducătorul auto, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere fără permis.

La data de 17 ianuarie 2021, în jurul orei 04,30, polițiștii de ordine publică din Blaj, în timp ce acționau pe strada Iuliu Maniu din municipiu, l-au depistat pe un tânăr de 23 de ani, din Blaj, care conducea un autoturism fiind sub influența băuturilor alcoolice.

În urma testării tânărului cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de 0,41 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital unde i-au fost recoltate mostre de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Față de conducătorul auto, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului.