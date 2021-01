Au pus în pericol siguranța în trafic: Doi șoferi beți, din Alba Iulia și Ighiu, depistați de către polițiști. Ce alcoolemie aveau

Doi șoferi care conduceau sub influența alcoolului au fost depistați de către polițiști, în trafic. Un bărbat de 51 de ani, din Alba Iulia și un bărbat de 47 de ani, din Ighiu sunt cercetați sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului.

La data de 1 ianuarie 2021, în jurul orei 02,00, polițiștii din Alba Iulia l-au depistat pe un bărbat de 47 de ani, din comuna Ighiu, în timp ce conducea un autoturism, pe Calea Moților din Alba Iulia, fiind sub influența băuturilor alcoolice.

În urma testării conducătorului auto cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de 1,05 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital unde i-au fost recoltate mostre de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Față de conducătorul auto, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului.

La data de 1 ianuarie 2021, în jurul orei 12,00, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia l-au depistat pe un bărbat de 51 de ani, din Alba Iulia, în timp ce conducea un autoturism, pe DN 74, pe raza localității Șard, fiind sub influența băuturilor alcoolice.

În urma testării conducătorului auto cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de 0,45 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital unde i-au fost recoltate mostre de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Față de conducătorul auto, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului.