Atletele din Cetatea Marii Uniri vizează cel puțin 4 medalii naționale la Naționalele de marș de la Timișoara

Sâmbătă, 20 februarie, în premieră la Timișoara, este prevăzută prima întrecere a anului, finala Campionatului Național de Marș de iarnă pentru seniori, tineret (Under 23), Under 20, Under 18, Under 16, copii 1 și 2, masculin și feminin, la care vor concura 8 atlete reprezentând cluburile CS Unirea Alba Iulia și LPS Alba Iulia.

La startul acestui concurs important, ce contează drept criteriu de selecție în vederea calificării la Campionatul Balcanic de Marș, din 27 martie, în Antalya (Turcia), sunt prezente și 8 mărșăluitoare din Cetatea Marii Uniri. Este vorba despre Ana Rodean (CS Unirea Alba Iulia/ CSU Reșița), Mihaela Acatrinei (CS Unirea Alba Iulia/ CSU Reșița) și Georgiana Jid (CS Unirea Alba Iulia) – în cursa senioarelor, de 20 de kilometri, ultima punctând și la tineret, cele trei fiind pregătite de antrenorul Gabriel Avram.

Acestora li se adaugă tinerele Ema Tăușan (LPS Alba Iulia, antrenor Gabriel Avram) – la junioare 2 (pe distanța de 5000 metri), Elisabeta Sunzuiană (LPS Alba Iulia, antrenor Mihaela Vlas) – junioare 1 (distanța de 10.000 metri), Alexia Hațegan (LPS Alba Iulia, antrenor Ana Rodean) – junioare 2 (5000 metri), Cristina Ciucă (CS Unirea Alba Iulia/ LPS Alba Iulia, antrenor Mihaele Vlas) – junioare 2 (5000 metri) și Natalia Pavel (CS Unirea Alba Iulia, antrenor Mariana Bucerzan) – junioare 3 (3000 metri).

“Obiectivul nostru este să cucerim un număr de 4 medalii, dintre care una pe echipe, dar și să reușim timpi competitivi“, a declarat Gabriel Avram, care în 2020 a fost desemnat pentru a 20-a oară în ultimii 27 de ani cel mai bun antrenor din Alba la secținea sporturi olimpice.

Cu toate că anul trecut a fost unul marcat de pandemia de coronavirus, cu anularea concursurilor internaționale în vederea calificării la Jocurile Olimpice, și ele amânate pentru acest an, și blocarea pregătirii la un moment dat, reprezentanții marșului albaiulian au fost la înălțime, reușind un palmares strălucitor: 5 medalii de aur din 6 posibile la Campionatele Naționale de seniori, 6 medalii de argint, 3 la senioare și 3 la tineret, și una de bronz, la care se mai adaugă două recorduri personale realizate de Mihaela Acatrinei (în premieră aleasă “numărul 1” din Alba la sporturi olimpice) în proba de 20 km marș și de Georgiana Jid în cea de 10 km mars.