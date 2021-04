Aproape 500 de puieți de molizi, plantați de un grup de tineri albaiulieni, cu ocazia Zilei Pământului

În 22 aprilie 2021, de Ziua Pământului, echipa Europe Direct Regiunea Centru alaturi de tineri din municipiul Alba Iulia, colegi din cadrul structurii gazda – Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru si o echipa a Ocolului Silvic Alba, au plantat aproape 500 de puieti de molid pe Valea Vintului in apropiere de Alba Iulia. Actiunea de impadurire si de regenerare a unei zone de padure a avut loc in contextul sustinerii europene a masurilor de protectie a mediului, de îmbunătățire a climei si a calitatii aerului.

In fiecare an, in 22 aprilie se sarbatoreste Ziua Pamantului, ziua cand s-a nascut miscarea pentru protejarea mediului inconjurator cu scopul de a contracara dezinteresul multor oamenii fata de mediu.

Incepand cu ora 9 dimineata, o echipa de 30 de oameni echipati de munte si miscare s-au imbarcat in masini si au pornit catre zona Caleanu de pe Valea Vintului, judetului Alba. Vremea a tinut cu toata lumea, fiind soare, aer curat si bland de primavara. Ajunsi la destinatie, echipa Ocolului Silvic Alba, coordonata de inginerul Florea Vasile, a prezentat aria de plantare, uneltele si a facut instructajul de plantare.

Astfel, toti participantii, incepand cu cel mai tanar in varsta de 12 ani, au invatat ca vatra pentru plantare are o dimensiune de 60*80 cm, adancimea locasului pentru planta trebuie sa fie de circa 30 cm, distanta intre vetre e de 1,5-2 m, iar puietii se pun pe plan drept.

Ulterior se taseaza bine pamantul in jurul plantei pentru a elimina aerul, micul arbore trebuie sa stea drept sau orientat catre varful dealului, iar vatra cu pamant tasat se acopera cu pamant rasfirat. Inarmati cu sape si puieti, cei peste 30 de participanti la eveniment s-au rasfirat pe zona de impadurire si au inceput sa sape vetre si sa planteze puietii de molid, alaturi si sub supravegherea specialistilor silvicultori.

Pauzele de lucru au fost fructificate prin informarea tuturor referitor la contextul actiunii, la obiectivele Comisiei Europene in domeniul protectiei mediului si masurile propuse in cadrul Pactului Verde European.

„Avem nevoie de paduri sanatoase, cu o biodiversitate mare. Avem nevoie de aer curat si fiecare dintre noi ar trebui sa se implice in actiuni de protectie a mediului si sa se apropie mai mult de natura.

Uniunea Europeana si-a asumat angajamentul de a deveni primul continent neutru din punct de vedere climatic pana in 2050 si pentru sustinerea acestui angajament prin propunerea unei Legi a Climei. Din 21 aprilie 2021, Legea Climei a obtinut acordul legiuitorilor devenind un angajament cu putere juridica care va orienta politicile europene pentru urmatorii 30 de ani.

Actiunea noastra de plantare, cu sprijinul generatiilor tinere, a fost o activitate de mai mica amploare, dar speram ca impactul sau sa sustina generatiile viitoare, sa fie un angajament fata de copiii si nepotii tuturor. Fiecare astfel de gest mic poate asigura o tranzitie verde echitabila din punct de vedere social, generand un impact mare pentru padurile noastre”, a declarat Simion Cretu, director general ADR Centru.

Actiunea organizata de Europe Direct Regiunea Centru cu sprijinul ADR Centru, a subliniat importanta pe care Uniune Europeana o acorda problemelor generate de schimbarile climatice si degradarea mediului, amenintari existentiale pentru Europa si lume.

Dupa 3 ore de lucru, participantii la actiunea de impadurire, incantati de modul in care a decurs activitatea, pe langa implinirea obtinuta din plantarea de puieti, au declarat ca asemenea actiuni trebuie sa fie mai dese si au plecat catre case sau inapoi la birou cu angajamentul ca vor participa si pe viitor la alte actiuni similare.