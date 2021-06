ANUNȚ UMANITAR : Ajută-l pe Vlad să se joace alături de ceilalți copilași. Albaiulianul nostru are doar 4 anișori

Vlad, fiul familiei Chețan din Aiud, județul Alba, suferă de epilepsie și retard psiho-motor sever. Dorința familiei este ca acesta să se poată juca ca toți ceilalți copilași și să își poată continua terapia de recupare și tratamentul medicamentos. Împreună putem să îl ajutăm pe Vlad !

„Vlad, a doua minune a noastră. Are 4 anisori și de la vârsta de 5 luni suferă de epilepsie și retard psiho-motor sever. De la vârsta de 1 anișor face terapie de recuperare. Terapiile sunt destul de costisitoare pentru noi, în jur de 2000 lei / luna, plus tratamentul medicamentos. Vlad nu poate sta singur în șezut, nu merge și nu vorbeste. Pentru a avea o bună recuperare are nevoie de terapie constantă. Vă rugăm ajutați-l pe Vlad să își poata continua terapiile și să poată să se joace și el ca toți ceilalți copilași.„ Poți să îl ajuți pe Vlad să se joace: Cont bancar – RO83RNCB0005125417490001 beneficiar Chetan Alexandra Daniela