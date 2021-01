Alin Ignat își păstrează funcția de secretar de stat la Ministerul Muncii: „Am învățat enorm și continui #LaMuncă în Guvernul Florin Cîțu”

Se pare că albaiulianul Alin Ignat își va păstra funcția de secretar de stat la Ministerul Muncii și în executivul Florin Cîțu, după ce a deținut acest post de aproape un an și în Guvernul condus de Ludovic Orban.

„A fost un an cât un mandat întreg de 4 ani. Am învățat enorm și continui #LaMuncă în Guvernul Florin Cîțu, pentru că nimic nu se compară cu mulțumirea contribuției cât de mici la soluțiile care fac diferența pentru ceilalți. Însă, dincolo de orice realizare în plan profesional, cea mai mare implinire din acest an a fost vestea venirii fetiței noastre, iar în anul ce urmează ea ne va schimba cu siguranță viața în cel mai frumos mod cu putință. Nu vom obosi niciodată să mulțumim pentru asta.

2021 să vă aducă tuturor satisfacțiile care contează cu adevărat, în familie, în profesie, în efortul pe care îl faceți pentru mai bine! Să fim sănătoși, e esențial! Să muncim cu seriozitate și preocupare pentru cei din jur, e fundamental! Să fim buni, nu se poate altfel!

Și toate celelalte ni se vor adăuga nouă. La mulți ani și un An Nou bun tuturor!”, a scris Alin Ignat pe facebook.