Alegeri prezidențiale 2024 | Rezultate exit-poll, ora 20.00: Un candidat s-a desprins pentru locul II

Pentru ora 20.00 partidele politice au centralizat noi date tip exit-poll. Potrivit surselor din partide, lupta pentru intrarea în turul II, este una strânsă, iar unul dintre candidați s-a desprins ușor pentru calificarea pentru locul al doilea.

Astfel, potrivit unor surse politice convergente, pe baza datelor colectate pentru ora 18.00 (cu trei ore înainte de închiderea urnelor), situația se prezintă în felul următor, notează stiripesurse.ro:

Marcel Ciolacu – 26%

George Simion – 18%

Elena Lasconi – 18%

Nicolae Ciucă – 14%

Mircea Geoană – 5%

Cristian Diaconescu – 2%

Kelemen Hunor – 4%

Călin Georgescu – 10%

Altul – 3%

Cele patru sondaje aprobate de BEC

Biroul Electoral Central pentru alegerea preşedintelui României a decis acreditarea a patru case de sondare pentru efectuarea de exit-poll-uri, la nivel naţional, pe 24 noiembrie, la primul tur de scrutin, şi pe 8 decembrie, la cel de-al doilea tur al prezidenţialelor.

Potrivit unor decizii BEC, au fost acreditate să efectueze sondaje de opinie la ieşirea de la urne, la nivel naţional, la alegerile pentru preşedintele României:

-Centrul de Sociologie Urbană şi Regională – CURS

-Grupul de Studii Socio-Comportamentale AVANGARDE

-The Center for International Reserch and Analyses

-ARA Public Opinion SRL

Operatorii de sondaj au acces, în baza acreditării date de BEC, în imobilele în care funcţionează secţiile de votare, în curţile acestora, în intrările în curţi, în jurul sediilor secţiilor de votare, precum şi pe străzi şi în pieţe publice până la o distanţă de 500 de metri, fără a avea acces în interiorul încăperilor în care sunt organizate secţiile de votare.

