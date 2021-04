Alcoolemie de 0.05 mg/l din cauza unui suc de afine! Polițiștii din Alba au SUSPENDAT permisul unei șoferițe prinsă „băută” la volan

Incident aparte în județul nostru. O femeie care circula cu autoturismul pe autostrada A1, pe sensul de mers Deva-Sibiu, a fost testată cu o alcoolemie de 0,05 mg/l, deşi a susţinut că nu a consumat deloc băuturi alcoolice.

Şoferiţa din Recaş, judeţul Timiş. a precizat că, cel mai probabil, nivelul arătat de aparatul alcooltest provenea de la faptul că în dimineaţa respectivă a consumat suc de afine. P. Nina a contestat procesul-verbal de sancţionare la Judecătoria Alba Iulia şi a avut câştig de cauză.

Femeia a susţinut în plângere că în data de 17 septembrie 2020 a fost oprită pe A1 la km 316, pe teritoriul judeţului Alba, de către un echipaj de poliţie care i-a comunicat că ar fi circulat peste limita legală admisă. Cu această ocazie, agentul constatator a întrebat-o dacă este de acord să fie testată cu aparatul etilotest şi aceasta a confirmat acest lucru. Ulterior, agentul i-a comunicat că avea o valoare a rezultatului etilotest în aerul expirat de circa 0,05 mg/l.

„Am rămas stupefiată şi şocată în acelaşi timp, ştiind că nu am consumat deloc băuturi alcoolice. În cursul dimineaţii am băut aproximativ 600 ml smoothie de afine, fiind singura băutură consumată până la ora opririi în trafic de către agentul constatator. Am adus la cunoştinţă acest fapt şi agentului constatator, dar nu am fost ascultată”, a precizat femeia în acţiunea civilă depusă la instanţă.

Sancţiunea aplicată a fost cea de avertisment şi de reţinere a permisului de conducere pe o perioadă de 90 de zile. De asemenea, a fost amendată cu 870 de lei şi aplicarea a patru puncte de penalizare pentru că a depăşit limita legală de viteză cu 38 km/h şi cu avertisment şi aplicarea a două puncte de penalizare pentru fapta de a nu purta centura de siguranţă.

Femeia a susţinut că procesul-verbal de contravenţie este nelegal având în vedere că poliţistul nu i-a pus la dispoziţie probele certe pe care s-au bazat în momentul întocmirii procesului-verbal de contravenţie, lipsindu-se astfel de dreptul la apărare în faţa lor. De asemenea, a susţinut că atunci când le-a solicitat să îi repete testarea şi să îi prezinte dacă aparatul de măsurat pe care îl foloseşte este omologat şi verificat metrologic corespunzător, aceştia au refuzat să-i ofere astfel de informaţii.

Şoferiţa a avut inspiraţia să solicite să îi fie recoltate probe biologice, fiind însoţită de poliţistul rutier la cea mai apropiată unitate sanitară – Spitalul Municipal Sebeş. Recoltarea a avut loc la aproximativ o oră de la momentul la care a fost testată cu aparatul alcooltest. În urma prelucrării probelor biologice, a fost emis de către Serviciul Judeţean de Medicină Legală Sibiu buletinul de analiză toxicologică din 22 septembrie 2020, care a confirmat absenţa alcoolului în sânge.

„Instanţa apreciază că fapta reţinută în sarcina petentei de către agentul constatator nu este conformă cu cele relevate de materialul probator administrat în cauză, iar prezumţia de temeinicie de care se bucură procesul verbal de contravenţie a fost răsturnată, poziţia procesuală a intimatului însuşi fiind de recunoaştere a pretenţiilor petentei. Prin urmare, instanţa urmează să admită plângerea formulată de petentă, să anuleze parţial procesul-verbal de contravenţie şi, în consecinţă, să înlăture sancţiunea principală a avertismentului şi cea complementară a suspendării dreptului de a conduce pe o perioadă de 90 de zile”, a precizat magistratului de la Judecătoria Alba Iulia în hotărârea pronunţată în 5 martie 2021. Şoferiţa a răms, însă, cu amenda pentru depăşirea vitezei legale pe autostradă şi cu acertisment pentru nepurtarea centurii de siguranţă. Hotărârea instanţei a rămas definitivă.