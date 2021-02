Albaiulianul Dinu Moldovan, portarul prim-divizionarei Chindia Târgoviște, a fost coleg cu cel mai scump goalkeeper din istorie – Kepa Arrizabalaga

Dinu Moldovan, portarul în vârstă de 30 de ani al Chindiei Târgoviște, originar din Alba Iulia, a împărțit vestiarul cu vedeta de la Chelsea – Kepa Arrizabalanga timp de șase luni la Ponferradina (Spania, Segunda División), acesta fiind transferat între timp de londonezi pentru o sumă record. Spaniolul a fost cumpărat de Chelsea în 2018, de la Atletico Madrid cu peste 80 de milioane de euro, cea mai mare sumă achitată vreodată pentru un portar și a devenit astfel cel mai scump portar din istorie.

Kepa a fost cel care i-a suflat postul de titular lui Moldovan, în cea dea doua jumătate a sezonului 2014/2015 din Secunda division, iar Ponferradina a terminat campionatul pe locul 7.

“Kepa a venit în iarna și a jucat restul sezonului, cu toate că în tur eu am fost titular în toate jocurile. Avea numai 19 ani, era un copil și îl vedeam ca și pe ceilalți colegi pe care i-am avut. Niciodată nu mi-am imaginat că va ajunge cel mai scump portar din istoria fotbalului. Cea mai frumoasă amintire cred că rămâne despărțirea, am făcut schimb de mănuși iar acum după ani mă pot mândri că am mănușile celui mai scump portar din lume… și el pe ale mele, normal”, își amintește cu zâmbetul pe buze Dinu Moldovan. Acesta a pătrat legătura cu starul londonezilor și ține cu Chelsea, în duelul cu Atletico Madrid din Champions League, ce va avea loc în acestă seară pe National Arena de la ora 22.00.

“Am mai vorbit în toți acești ani, chiar i-am cerut sfaturi. Sunt bucuros când un prieten, un fost coleg, câștigă sau ajunge să joace la un asemenea nivel. Sper să fie titular cu Chelsea și să câștige! Cu pandemie este destul de greu să ne vedem, mi-aș fi dorit să fiu în tribună”, a mai declarat Moldovan, titular în tricoul târgoviștenilor în patru jocuri în acest sezon al ligii 1 și în alte două în Cupa României.

Mănușile TwoFive promovate de Moldovan în România

Portarul originar din Alba Iulia a rămas atașat de Spania, unde a făcut junioratul la Espanyol Barcelona și a evoluat patru sezoane la Ponferradina, iar prezent promovează mănușile de portar TwoFive în România – născute ca punctul cuminant al conceptului #alternativegoalkeeping.

“Sunt asociat cu un alt fost coleg ce apără în prima liga din Spania, de unde este și marca mănușilor TwoFive. Au început să fie cunoscute și la noi, sper ușor, ușor lumea să le folosească”, a mai precizat Moldovan, deținătorul site-ului www.twofivegloves.ro.

