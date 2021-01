Activitatea bridgeistică în România se desfășoară doar în mediul online

Bridge-ul, sport ce are în Alba Iulia un important centru de greutate, este în continuare afectat de pandemia de coronavirus. Astfel, de jumătate de an toate concursurile s-au mutat în mediul online, iar alte competiții de tradiție, cum ar fi Cupa Unirii, din Cetatea Marii Uniri, sau fost anulate în 2020.

În consecință, reprezentanții FRB s-au adaptat din mers și încearcă să-și continue activitatea, chiar și în aceste condiții speciale, propunându-se diverse forme de competiții, ce pot fi însă abordate numai de acasă, din fața calculatorului.

Săptămânal are loc Romanian Challenge, concurs de tip individual organizat de clubul BON Miercurea Ciuc împreună cu Federația Română de Bridge. În această perioadă s-a desfășurat a 25-a ediție, la care participă 208 jucători. Din partea clubului Apulum Alba Iulia sunt prezenți constant 7-8 jucători, cel mai bun rezultat fiind medalia de bronz obținută de doamna Monica Gârneață (Bridge Club Apulum Alba Iulia), în cadrul ediției a 20-a. De asemenea, continuă Campionatul Național de Echipe Online organizat de Federația Română de Bridge, unde Alba Iulia este prezentă cu o echipă, la nivelul Diviziei B. La acest nivel competițional, în fiecare săptămână se dispută un meci de 24 de done, rezultând un total de 17 partide.

S-a încheiat Campionatul Național de Echipe Tineret, Under 31, unde formația clubului Apulum Alba Iulia, compusă din Dragoș Gârneață, Diana Grigore, Akos Ordog și Laurențiu Ploscaru, a terminat pe treapta a treia a podiumului, obținând locul al treilea. În cadrul Campionatului Național de Echipe Juniori, la cele 3 categorii, Under 16, Under 21 și Under 26 sunt prezente mai multe formații din Alba Iulia, acest campionat mai având etape de disputat până la finele anului.

De asemenea în cadrul unei întreceri internaționale, Oceans Cup, organizată de omologii din Italia, echipa Apulum Alba Iulia a ajuns în fazele knock out, eliminând în sferturile de finală Australia, drumul în competiție oprindu-se în semifinale, după disputa cu echipa Moscovei, în componența căreia s-au regăsit și doi jucători campioni mondiali la mixt, în 2019, la Wuhan. Tot la finele lunii decembrie a debutat un nou concurs internațional, Bridge System Champion, iar în divizia Atlantic este prezentă și o echipă a clubului Apulum Alba Iulia.