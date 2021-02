Activitate chirurgicală intensă la secția de Ortopedie a SJU Alba Iulia, în context pandemic: Peste 1.000 de operații în 2020

Secția de Ortopedie-Traumatologie a Spitalului Județean de Urgență (SJU) Alba Iulia a înregistrat o activitate chirurgicală intensă în contextul evoluției pandemiei de COVID-19 și a rămas un puternic centru ortopedic din țară, cu 1.082 de intervenții chirurgicale efectuate în anul 2020. Activitatea chirurgicală din Blocul Operator Ortopedie poate fi împărțită în 3 mari categorii:

-Artroplastia (înlocuirea marilor articulații cu endoproteze la nivelul șoldului, genunchiului sau umărului);

-Artroscopia (operații miniinvazive efectuate cu ajutorul artroscopului);

-Traumatologia osteoarticulară (fixarea cu ajutorul unor materiale de osteosinteză a diverselor fracturi, luxații, traumatisme complexe <spre exemplu – plăci blocate de titan, tije gamma, tije centromedulare blocate>, care permit mobilizarea și recuperarea precoce a pacienților operați).

1.Artroplastia

Circa o treime (357 de operații) din totalul intervențiilor chirurgicale efectuate în cadrul secției au fost artroplastiile (montarea de proteze de șold, genunchi sau umăr, operații de revizie și intervenții pentru fracturi periprotetice), cu ajutorul cărora pacienților le-a fost redată mobilitatea.

Din cauza restricțiilor impuse în contextul epidemiologic nu s-au putut efectua decât două artroplastii pe zi, urgențele osteoarticulare având prioritate. Însă, cu toate acestea, conform Registrului Național de Endoprotezare (RNE), SJU Alba Iulia a depășit mai multe clinici universitare din țară.

Situația detaliată a artroplastiilor:

-Proteze totale de șold cimentate (PTSC) – 145 (intervenții chirurgicale)

-Proteze totale de șold necimentate (PTSN) – 32

-Proteze totale de genunchi (PTG) – 92

-Proteze de șold Austin-moore – 72

-Proteze totale de șold de revizie – 8

-Proteze totale de genunchi de revizie – 2

-Proteze totale de umăr – 6

Programul Național de Ortopedie, de unde se obțin fondurile pentru proteze de șold, genunchi sau umăr, funcționează foarte bine la SJU Alba Iulia. Menționăm că toate aceste proteze sunt gratuite pentru pacienți.

2.Artroscopia

În anul 2020 au fost efectuate peste 80 de operații artroscopice (operații miniinvazive), la nivelul articulațiilor mari (genunchi, umăr, șold). Printre operațiile efectuate în Blocul Operator Ortopedie menționăm meniscectomii, suturi meniscale, ligamentoplastii (LIA), stabilizarea luxațiilor recidivante de umăr, repararea artroscopică a leziunilor de coafa rotatorie (cu ancore), toalete articulare (shaving, foraje), sindrom de tunel carpian etc.

Dacă până acum 2 ani, pacienții din județul Alba, care aveau nevoie de operații artroscopice, erau nevoiți să apeleze la marile clinici universitare din țară, acum pacienți din toată țara se operează artroscopic la SJU Alba Iulia.

3.Traumatologia:

Toți pacienții, cu diverse fracturi, pot fi tratați chirurgical la standarde înalte. Blocul operator al secției a fost dotat cu aparatură modernă, între care aparat Roentgen (Rx) mobil, lămpi scialitice performante, mese de operație multifuncționale, care se pot modifica pentru fiecare operație. Majoritatea operațiilor de anul trecut au fost urgențe, traumatisme osteoarticulare. Și în anul 2020 a existat o colaborare foarte bună cu echipa de chirurgi plasticieni în cazul traumatismelor complexe.

Per total, activitatea chirurgicală a scăzut cu circa 30% în 2020, față de anul 2019, din cauza restricțiilor impuse în contextul pandemiei. În anumite perioade au fost operate doar urgențele, cazurile cronice fiind amânate. Aceste măsuri au fost luate pentru prevenirea răspândirii îmbolnăvirilor cu noul coronavirus SARS-CoV-2.

Colectivul medical

Secția de Ortopedie Traumatologie este condusă de dr. Iuliu Kadar, medic primar ortoped si medic coordonator al Programului Național de Ortopedie la nivelul județului Alba. Punctul forte al secției îl reprezintă colectivul de medici ortopezi tineri (în total: 4 medici primari și 2 medici specialiști), foarte talentați si bine pregătiți profesional. Aceștia au participat la numeroase cursuri de pregătire în străinătate, în clinici celebre din Europa (Hamburg, Bordeaux, Budapesta, Bruxelles, Dublin etc.), precum și la multe congrese de ortopedie naționale și înternaționale (SOROT, EFORT, SICOT, ESSKA etc.).

Calitatea intervențiilor chirurgicale efectuate în secția de Ortopedie-Traumatologie este la standarde europene, iar rata complicațiilor și a infecțiilor postoperatorii și intraspitalicești se apropie de zero.

Achiziții și donații

Cele 3 săli de operație din Blocul Operator Chirurgie sunt echipate modern, datorită achizițiilor generoase făcute în ultimii ani de către Consiliul Județean Alba, în subordinea căruia se află spitalul. Amintim doar un artroscop de ultimă generație și două aparate Rontgen mobile moderne (unul pentru neurochirurgie). În anul 2020 s-au mai achiziționat două motoare Drill Stryker S8 și o trusă de ablatie (pentru extragerea materialului de osteosinteza).

De asemenea, de la firma Savini Due din Sebeș am primit anul trecut o donație importantă – un aparat Tourniquet ultraperformant. Cu această ocazie, transmitem mulțumiri acestei companii, care în ultimii 5 ani a susținut Blocul Operator Ortopedie cu donații generoase (lămpi scialitice, motoare Stryker, electrocauter etc.)

Colectivul secției de Ortopedie-Traumatologie transmite multă sănătate tuturor!