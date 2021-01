Accidentul aviatic din Apuseni: Parastas la 7 ani de la tragicul eveniment. Romanița Iovan va împărți pachete cu alimente și haine, în loc de pomană

Pe 20 ianuarie se împlinesc șapte ani de la accidentul aviatic din Apuseni în care au pierit Adrian Iovan și studenta Aura Ion, în vârstă de numai 23 de ani. Ca în fiecare an, Romanița Iovan îl comemorează pe regretatul ei soț, la locul incidentului.

Pentru cei din familia lui Adrian Iovan și a studentei Aura Ion, fata de 23 de ani care s-a prăbușit și ea cu avionul în Apuseni, timpul parcă s-a oprit în loc în acea zi fatidică de iarnă.

Creatoarea de modă a mărturisit, într-un interviu acordat redacției playtech-impact.ro, ce simte acum la șapte ani de când Adrian Iovan a plecat în lumea celor drepți. Celebra femeie de afaceri îi organizează fostului său soț pomeni în fiecare an. A pregătit pachete și anul acesta, în ciuda pandemiei de coronavirus. Romanița Iovan va păstra tradiția conform căreia la parastasul de șapte ani trebuie împărțite atât alimente cât și haine.

”Suntem în plină pandemie, așa că și pomana în memoria lui Adrian trebuie să țină cont de reguli. Chiar dacă vom fi pe munte, în aer liber, cu toții vom merge cu mască, pentru a ne proteja pe cât de bine posibil. În anii trecuți, după slujbă, sătenii erau invitați la masă într-un loc închis, însă anul acesta nu vom mai proceda asa.

Vom împărți pachetele sus pe munte, chiar la locul tragediei, după oficierea slujbei. Apoi, vom merge la izvorul din zonă, cel care poartă numele Adrian Iovan, iar cine va dori va putea desface să mănânce acolo, un mic picnic pe zăpadă. Tradiția spune că trebuie să împărțim haine la pomana de șapte ani, unui bărbat. Ne-am gândit că cel mai bine ar fi să dăm unei întregi familii, nu doar bărbatului, așa că vor primi haine și soția și copiii celui ales”, a declarat Romanița Iovan, în exclusivitate pentru playtech.ro.

Sursa: impact.ro