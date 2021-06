9 iunie: Ziua internaţională a arhivelor. Mărturii de neînlocuit ale evenimentelor din trecut

Anual, pe data de 9 iunie este celebrată Ziua internaţională a arhivelor. Arhivele reprezintă o bogăţie de neegalat, fiind un produs real al activităţii umane, şi, ca atare, constituie mărturii de neînlocuit ale evenimentelor din trecut. Ele sunt memoria naţiunilor şi societăţilor şi oferă fundamentul identităţilor lor.

Arhivele constituie o moştenire culturală şi o sursă principală de informaţii. Moştenirea arhivistică este o mărturie importantă a dezvoltării economice, politice, sociale şi culturale a omenirii, potrivit https://www.ica.org.

La 9 iunie, instituţiile naţionale sau locale ale arhivelor sau asociaţiile profesionale sunt invitate să organizeze acţiuni, evenimente dedicate atât arhivelor, cât şi cunoaşterii şi descoperirii profesiei de arhivist. În acest an, organizatorii vor avea în vedere criza de sănătate prin care trece întreaga lume, evenimentele fiind adaptate acestui nou context.

Prin organizarea acestei zile, se doreşte: creşterea gradului de conştientizare a publicului cu privire la importanţa înregistrărilor şi arhivelor pentru a înţelege că acestea oferă fundamentul drepturilor şi identităţilor lor; creşterea gradului de conştientizare a factorilor de decizie superiori despre avantajele administrării arhivelor pentru o bună guvernare şi dezvoltare; creşterea gradului de conştientizare a sectorului public şi privat cu privire la necesitatea păstrării arhivelor pe termen lung şi oferirea accesului la acestea; promovarea şi aducerea în atenţia publicului larg a documentelor unice, extraordinare şi rare păstrate în instituţiile de arhivă; îmbunătăţirea imaginii înregistrărilor şi arhivelor şi îmbunătăţirea vizibilităţii lor la nivel global.

În 2020, evenimentul este cuprins în campania Săptămâna internaţională a arhivelor (8-14 iunie), cu tema generală „Empowering Knowledge Societies” care abordează subiecte precum inteligenţa artificială, conservarea digitală, tehnologiile emergente, cunoştinţe durabile, încredere şi dovezi. Fiecare zi a manifestării are o temă proprie, şi anume: 9 iunie – Obiectivele Dezvoltării Durabile (SDGs) şi #AnArchiveIs; 10 iunie – Conservarea digitală (co-organizat împreună cu Coaliţia de Conservare Digitală); 11 iunie – Dovadă şi adevăr; 12 iunie – Schimbările climatice şi Patrimoniul (co-organizat împreună cu ICOMOS şi IFLA); 13 iunie – Standarde şi instrumente deschise (co-organizat alături de Asociaţia Arhivarilor – Administratori de Documente din Catalonia) şi 14 iunie – Viitorul acestei profesii (co-organizat de ICA New Professionals), notează https://www.ica.org.

La Congresul Internaţional de la Viena, din 2004, cei 2.000 de participanţi au adoptat o rezoluţie prin care cereau Organizaţiei Naţiunilor Unite să instituie o Zi internaţională a arhivelor. Unele ţări hotărâseră deja să adopte o zi a arhivelor naţionale, cu scopul de a sensibiliza atât publicul larg, cât şi factorii de decizie cu privire la importanţa arhivelor. În 2005, la Paris, în cadrul celei de-a 33-a sesiuni a Conferinţei Generale a UNESCO, data de 27 octombrie a fost proclamată Ziua mondială a patrimoniului audiovizual. Prin marcarea acestei zile se dorea evidenţierea importanţei arhivelor audiovizuale. A fost o excelentă iniţiativă, însă nu erau singurele arhive aflate în pericol şi care aveau nevoie de protecţie.

În acest context, Consiliul Internaţional al Arhivelor (ICA) a hotărât, în cadrul Adunării Generale anuale din noiembrie 2007, să lanseze Ziua internaţională a arhivelor, la 9 iunie, data la care acest consiliu fusese creat în 1948, sub auspiciile UNESCO. Alegerea a fost adoptată de către Biroul Executiv al ICA, precum şi de întreaga comunitate în domeniul arhivelor la nivel mondial, potrivit www.ica.org.

Consiliul Internaţional al Arhivelor (ICA) este o organizaţie internaţională neutră, non-guvernamentală, cu sediul în Franţa. Organizaţia, cu reprezentare în 198 de ţări, a început imediat o strânsă şi îndelungată colaborare cu Federaţia Internaţională a Asociaţiilor şi Instituţiilor Bibliotecare (International Federation of Library Associations and Institutions – IFLA), Consiliul Internaţional al Muzeelor (The International Council of Museums – ICOM) şi Consiliul Internaţional al Monumentelor şi Siturilor (The International Council on Monuments and Sites – ICOMOS).

ICA promovează administrarea şi utilizarea înregistrărilor şi arhivelor, precum şi conservarea patrimoniului arhivistic al umanităţii din întreaga lume, prin schimb de experienţă, cercetare şi idei privind probleme de management în arhivistică, de gestionare şi de organizare a instituţiilor de arhivă. România a devenit membră a Consiliului Internaţional al Arhivelor cu prilejul Congresului de la Florenţa din 1956, se menţionează pe www.arhivelenationale.ro.

Sursa: agerpres.ro