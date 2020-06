4 IUNIE – Ziua internaţională a copiilor victime ale agresiunii

La 4 iunie, în fiecare an, în statele membre ale Organizaţiei Naţiunilor Unite, este marcată Ziua internaţională a copiilor victime ale agresiunii (International Day of Innocent Children Victims of Aggression).

Scopul marcării acestei zilei este acela de a recunoaşte suferinţele pe care conflictele armate le provoacă asupra copiilor din întreaga lume, care devin victime ale abuzurilor: fizic, mental şi emoţional. Această zi confirmă angajamentul ONU de a proteja drepturile copiilor. Activitatea organizaţiei se ghidează prin Convenţia privind drepturile copilului, tratatul internaţional cu cea mai rapidă şi mai largă ratificare a drepturilor omului din istorie.

În perioada conflictelor armate, cei mai vulnerabili membri ai societăţii sunt copiii, care sunt şi cei mai afectaţi de consecinţele războiului. Cele şase încălcări mai frecvente în timpul conflictelor sunt: recrutarea şi folosirea copiilor în război, uciderea, violenţa sexuală, răpirile, atacurile asupra şcolilor şi spitalelor, refuzul accesului umanitar.

La 2 aprilie 2019, Reprezentantul special al secretarului general pentru copii şi conflicte armate, Virginia Gamba, a lansat o campanie prin care solicită susţinerea de acţiuni şi angajamente în vederea consolidării protecţiei copiilor afectaţi de conflictele armate şi pentru a preveni cele şase încălcări grave împotriva copiilor. Campania se derulează până la sfârşitul anului 2022.

„Copiii au nevoie de pace şi de protecţie în orice moment”, subliniază directorul executiv al UNICEF, Henrietta H. Fore, pe pagina ONU dedicată zilei, www.un.org/en/events/childvictimday/, menţionând că regulile războiului interzic strămutarea ilegală a civililor, atacurile asupra şcolilor sau spitalelor, folosirea, recrutarea şi deţinerea ilegală a copiilor şi refuzarea asistenţei umanitare şi aceste reguli trebuie respectate, iar cei care le încalcă trebuie să răspundă pentru actele lor.

În cadrul unei sesiunii speciale de urgenţă în problema Palestinei, la 19 august 1982, membrii Adunării Generale ONU, „şocaţi de numărul mare de copii palestinieni şi libanezi, care au căzut victime ale actelor de agresiune din partea Israelului”, au decis să marcheze această zi adoptând Rezoluţia ES-7/8.

Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă furnizează un Masterplan universal pentru a asigura un viitor mai bun pentru copii. Noua agendă include, pentru prima dată, obiectivul de a pune capăt tuturor formelor de violenţă împotriva copiilor, iar încetarea abuzului, neglijării şi exploatării copiilor constituie parte integrată în mai multe alte obiective legate de violenţă. Activitatea ONU este orientată de Convenţia privind drepturile copilului, tratatul internaţional cu cea mai rapidă şi mai largă ratificare a drepturilor omului din istoria omenirii.

Zilele internaţionale iniţiate de ONU reprezintă o modalitate de a acţiona pentru informarea populaţiei cu privire la problemele care necesită o rezolvare, în cele mai multe cazuri urgentă, şi de a mobiliza voinţa şi resursele politice pentru a găsi soluţii în abordarea problemelor globale, dar şi pentru a celebra şi a întări realizările umanităţii.

