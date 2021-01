16 ianuarie: Leneșii de pe tot Globul sărbătoresc Ziua NIMICULUI. Idei de activități pentru „Nothing Day”

Această zi comică a fost inițiată de editorialistul american Harold Pullman și marcată anual pe 16 ianuarie începând cu 1973. Ziua Nimicului îi îmboldește pe oameni să se relaxeze, fără a celebra sau sărbători ceva!

Istoria este plină de dezbateri dintre filosofi și scriitori despre importanța studierii Nimicului. Unii gânditori cred că un astfel de studiu ar fi inutil întrucât nu există nimic precum Nimicul și, pentru a-l defini trebuie mai întâi să nu găsească Nimic!

Unii pretind că pentru cei care își aniversezeaza ziua de naștere pe 15 ianuarie cel mai potrivit cadou ar fi o cutie frumos ambalată în care să nu se afle nimic!

Alții ne recomandă ca atunci când suntem întrebați, pe 15 ianuarie, „Din ce constau planurile tale pentru astăzi?”, să răspundem, „Din nimic!” În mod asemănător, putem răspunde și la alte întrebări…

– „Ce avem azi la masă ?”

– „Nimic.”

– „Ce citești?”

– „Nimic.” (deși lecturezi vreun roman fluviu de mai multe zile).

– „Ce temă ai de la școală pentru acasă?”

– „Nimic.”

– „Ce vrei să bei / mănânci?”

– „Nimic.”

Idei de activități pentru „Nothing Day”:

1. O plimbare lunga cu barca, in care sa nu faci absolut nimic

2. O iesire la un restaurant in care sa nu faci absolut nimic in timp ce te holbezi in telefon

3. O lunga sesiune de meditatie in fata calculatorului, in care va ganditi cum altfel decat la nimic…

4. …urmata de alta sesiune de privit in gol la televizor

5. Si… pentru ca stim ca toti visati la asta: o zi in care sa stati in casa, fara sa faceti practic nimic!