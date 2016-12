Zăpadă bună pentru schi, de Crăciun, în Alba. La Șureanu, dacă vor fi mulți turiști, se deschid alte două pârtii, iar la Arieșeni stratul depășește 35 de cm

Pârtiile din județul Alba sunt foarte bune pentru practicarea sporturilor de iarnă. La Arieșeni stratul de zăpadă depășește 35 de centimetri, iar la Șureanu este zăpadă din belșug și alte două pârtii s-ar putea redeschide, dacă există mulți turiști.

Domeniul Schiabil Şureanu

– Pârtii existente: 8 (A_1; A_2; A_3; C_1; C_3; C_4; S_1; S_2)

– Pârtii funcționale: 7 (A_2; A_3; C_1; C_3; C_4; S_1; S_2)

– Lungime totală a pârtiilor existente: 11 km

– Instalații de transport pe cablu: 3 (2 teleschiuri, 1 telescaun)

– Altitudine maximă: 2.010 m

– Tunuri de zăpadă: nu

– Webcam: http://schisureanu.ro/index.php/camere-live

– Nocturnă: nu

– Pârtii pentru sănii: da

– Semnal mobil: Vodafone integral; Telekom parțial; Orange minimal

Evaluare generală: pentru perioada extinsă 24-29 decembrie 2016, Domeniul Schiabil Șureanu vine cu o serie de noutăți, de care merită să țineți cont. Începând cu sărbătorile de iarnă, dacă vor fi mulți turiști pe Domeniul Schiabil Șureanu, se vor deschide pârtiile S_1 și S_2. În plus, se va deschide atât mult-așteptatul apres-ski în formă circulară, cât și restaurantul, cunoscut până acum turiștilor sub denumirea sa populară de „Con”. Totodată, vor fi inaugurate pârtia de snow-tubing și pârtia pentru sănii, în apropierea zonei de învățare a școlii de schi „Pași Liberi”, de lângă pârtia C_1. Cât despre pârtii, cu toate că nu a mai nins în ultimele zile, ele se mențin remarcabil de bine pentru acest sfârșit de decembrie. O veste bună este și drumul de la Oașa la pârtii, care continuă să fie accesibil pentru orice tip de mașină. Pentru informații adiționale, intrați pe site-ul www.schisureanu.ro

Acces: Sebeș – Șugag – lacul Oașa (DN 67 C), apoi la dreapta spre – mănăstirea Oașa – Luncile Prigoanei – Poarta Raiului – Domeniul Schiabil Șureanu (DJ 704). Distanță față de Sebeș: 82 km, care pot fi parcurși în aproximativ 2 h (fără popasuri).

Starea drumului între Sebeș și lacul Oașa (62 km): drumul este asfaltat în întregime, dar prezintă porțiuni cu zăpadă înghețată. Recomandăm prudență, în special la coborâre.

Starea drumului lacul Oașa – Domeniul Schiabil Șureanu (18 km): drumul este deszăpezit. În prezent, este complet înghețat și prezintă, din loc în loc, șanțuri pe direcția de mers. Cu toate că există refugii, iar drumul e accesibil pentru orice tip de mașină, totuși este esențial să vă montați lanțurile încă de la lacul Oașa. Astfel veți evita orice posibilitate de accident sau derapaj.

Pârtii, strat de zăpadă și instalații de cablu: se schiază pe 7 din cele 8 pârtii de la Șureanu (A_2; A_3; C_1; C_3; C_4; S_1; S_2). În momentul de față, starea pârtiilor este satisfăcătoare, cu toate că unele vârfuri de pantă prezintă porțiuni cu gheață și iarbă. Se poate schia, așadar, în condiții încă bune și foarte bune pe aproape întreg Domeniul Schiabil Șureanu, ținând cont că în ultima săptămână nu a mai nins deloc. Stratul de zăpadă măsoară circa 30 cm. Nu recomandăm zonele de off-piste, întrucât zăpada este înghețată, cu aspect glazurat. Vor funcționa teleschiul „Curmătura”, teleschiul „Șureanu” și telescaunul.

Meteo și vizibilitate pe pârtii: conform prognozelor meteo (http://freemeteo.ro/vremea/surean/7-zile/meteograma/?gid=665722&language=romanian&country=romania), la Șureanu va fi vreme închisă, atât pe perioada sărbătorilor de Crăciun, cât și ulterior. Sunt așteptate ninsori slabe Duminică, marți și miercuri, iar temperaturile se vor încadra între -14 și 0 grade Celsius. Din păcate, vizibilitatea pe pârtii va fi afectată în această perioadă.

Servicii turistice: asistenţă Salvamont la baza pârtiilor; școală de schi & snowboard pe pârtii (0762 501 913); centru de închirieri schiuri și plăci în tabăra sportivă din Luncile Prigoanei; trei après-ski­-uri pe Domeniul Schiabil Șureanu; unități de cazare în Poarta Raiului, în Luncile Prigoanei și pe malul lacului Oașa.

Sfaturi de buzunar:

– dotați-vă mașina cu lanțuri pentru roți și faceți o probă de montare acasă.

– nu vă încredeți excesiv în propria mașină; mai important decât motorul este șoferul.

– evitați vitezele mari pe pârtii, dacă nu știți să schiați în siguranță.

– țineți cont de sfatul salvamontiștilor, al jandarmilor montani și al monitorilor.

Arieşeni (Vârtop)

– Pârtii existente: 2 (Vârtop 1 și Vârtop 2)

– Pârtii funcționale: 2 (Vârtop 1 și Vârtop 2)

– Lungime totală: 2 km

– Instalații de transport pe cablu: 2 (2 teleschiuri)

– Altitudine maximă: 1.400 m

– Tunuri de zăpadă: da

– Webcam: http://jurnalul.ro/webcam/arieseni-partia-vartop-1-466.html

– Nocturnă: da

– Pârtii pentru sănii: da

– Semnal mobil: toate rețelele

Evaluare generală: pârtiile de la Arieșeni-Vârtop se prezintă mai mult decât acceptabil, chiar foarte bine pentru această perioadă lipsită de ninsori. Se poate schia atât de Vârtop 1, cât și pe Vârtop 2, stratul de omăt fiind încă suficient. Sărbătorile de iarnă vă așteaptă, așadar, pe pârtiile albe ale vechii stațiuni Arieșeni.

Acces: Alba Iulia – Abrud – Câmpeni (DN 74 A) – Albac – Arieșeni (DN 75). Distanță față de Alba Iulia: 120 km, care pot fi parcurși în aproximativ 2 h 30 min.

Starea drumului: este accesibil oricărui tip de autovehicul.

Pârtii, strat de zăpadă și instalații de cablu: nu a mai nins, dar stratul de zăpadă de pe ambele pârtii este arhisuficient pentru orice sport de alunecare pe zăpadă. Stratul depășește, în prezent, 35 cm grosime. Ambele teleschiuri vor funcționa. Pentru actualizări zilnice, urmăriți camera web de la baza pârtiilor.

Meteo și vizibilitate pe pârtii: conform prognozelor meteo (http://freemeteo.ro/vremea/arieseni/7-zile/meteograma/?gid=686167&language=romanian&country=romania), va ninge slab între 24-29 decembrie, iar cerul se va menține înnorat pe toată perioada. Temperaturile vor oscila între -10 și 2 grade Celsius, iar vizibilitatea pe pârtii este posibil să fie afectată.

Servicii: asistenţă Salvamont la baza pârtiilor; școală de schi & snowboard la baza pârtiilor; centre de închirieri schiuri & snowboards la baza pârtiilor; restaurante și unități de cazare la baza pârtiilor și în stațiune.

Sfaturi de buzunar:

– evitați teribilismul și vitezele mari pe pârtie;

– nu consumați alcool în exces înainte de a schia;

– păstrați atenția la pârtia de sănii;

– țineți cont de sfatul salvamontiștilor, al jandarmilor montani și al monitorilor.

sursa:

Florian-Rareș Tileagă, monitor școala de schi „Pași Liberi”