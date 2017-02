PROGRAM Colours Cinema Alba Iulia. Ce filme vor rula în perioada 3 – 9 februarie 2017

Programul Colours Cinema Alba Iulia, pentru săptămâna 3 – 9 februarie 2017. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall.

*Fifty Shades Darker – Cincizeci de umbre intunecate Avanpremiera

Regia: James Foley

Cu: Tyler Hoechlin, Luke Grimes, Jamie Dornan, Dakota Johnson

Gen film: Drama, Romantic, Dragoste

Durată: 115 min

Rating: N15

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=iKcs2WdQz60

„Darker” prezinta povestea Anastasiei care, la insistentele lui Christian, accepta sa se impace cu acesta. In incercarea de a-si recladi relatia cu barbatul iubit, Anastasia este prinsa intr-un vartej de intrigi si intamplari care o pun in cele din urma in fata celei mai importante decizii.

Marti 20:40; 21:00

*The Lego Batman Movie 3D Avanpremiera

Regia: Chris McKay

Cu: Will Arnett, Ralph Fiennes, Rosario Dawson

Gen film: animatie

Durată: 105 min

Rating: AG

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=v_lBwBDLoNA

In rolul principal este Batman, interpretat de acelasi Will Arnett. In animatie apar personaje populare din benzile desenate, precum Robin (Michael Cera) si Joker-ul (Zach Galifianakis). Bruce Wayne, pe langa faptul ca se confrunta cu infractorii care ameninta Gotham City, are si responsabiliatea cresterii unui copil pe care l-a adoptat.

Dublat

Joi 12:20

*Resident Evil: The Final Chapter – Resident Evil: Capitolul final 3D

Regia: Paul W.S. Anderson

Cu: Ali Larter, Milla Jovovich, Ruby Rose, William Levy

Gen film: Acţiune, Horror, SF, Thriller

Durată: 105

Rating: N15 IMDB: 6.3

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=lYmNe1On068

Este ultimul capitol al celei mai de succes francize de film inspirata dupa un joc video. Alice (Milla Jovovich) este unica supravietuitoare a ceea ce trebuia sa fie ultima batalie a umanitatii impotriva celor reintorsi din morti. Acum, ea trebuie sa se intoarca acolo unde a inceput cosmarul – Stupul din Raccoon City, locul unde Corporatia Umbrella isi strange fortele pentru lovitura de gratie impotriva supravietuitorilor apocalipsei.

Vineri pana Luni, Miercuri, Joi 14:30; 16:40; 19:10; 21:20

Marti 14:30; 16:30; 19:10; 21:20

*Surf’s Up 2: WaveMania – Cu totii la surf 2: Mania valurilor 2D

Regia: Henry Yu

Cu: John Cena, Mark Calaway, Paul Levesque,Saraya-Jade Bevis, Vince McMahon

Gen film: Animaţie

Durată: 84

Rating: AG IMDB: 4.8

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=rpxkwNbVyJE

Cody, Chicken Joe si Lani se intorc pe marile ecrane pentru cea mai spectaculoasa aventura! Cea mai radicala echipa de surferi, The Hang Five, ii pune la incercare pe Cody si gasca lui, si ii invata ce inseamna efortul de echipa pe drumul spre cel mai legendar loc pentru surf de pe planeta.

Dublat

Vineri pana Luni, Miercuri, Joi 12:00; 14:50

Marti 12:00; 14:45

*Gold – Goana dupa aur

Regia: Stephen Gaghan

Cu: Toby Kebbell, Matthew McConaughey, Edgar Ramírez

Gen film: Aventuri, Dramă, Thriller

Durată: 121 min

Rating: AP12 IMDB: 6.5

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=2vTU3Jaz8NU

Kenny Wells (Matthew McConaughey) și Kay (Bryce Dallas Howard), puțin probabila lui pereche, se aventurează în jungla indoneziană în căutarea de aur.

Vineri pana Luni, Miercuri, Joi 21:00

Marti 18:40

*The Founder – Fondatorul

Regia: John Lee Hancock

Cu: Patrick Wilson, Michael Keaton, Linda Cardellini, Laura Dern

Gen film: Biografic, Dramă, Istoric

Durată: 115 min

Rating: AP 12 IMDB: 7.3

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=dtT0WPAd85c

Fondatorul este povestea lui Ray Kroc, un reprezentant comercial care a transformat McDonald s, un fast food detinut de doi frati, in unul dintre cele mai de succes lanturi de restaurante din lume.

Vineri pana Luni, Miercuri, Joi 16:10

Marti 13:50

*A Dog’s Purpose – Cainele, adevaratul meu prieten

Regia: Lasse Hallström

Cu: Britt Robertson, Josh Gad, Dennis Quaid

Gen film: Drama, Comedie, Familie, Aventura

Durată: 118 min

Rating: AG IMDB: 3.4

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=LtPm5JqBVoc

Ecranizare a indragitului roman omonim semnat de W. Bruce Cameron, „Cainele, adevaratul meu prieten” prezinta destinul unui devotat patruped care isi descopra menirea prin prisma stapanilor sai, pe care ii invata sa rada si sa iubeasca.

Vineri pana Luni, Miercuri, Joi 18:30

Marti 16:10

*Split

Regia: Garth Davis

Cu: Sunny Pawar, Rooney Mara, Priyanka Bose, Nicole Kidman, Dev Patel

Gen film: Drama, Comedie, Familie, Aventura

Durată: 118 min

Rating: N15 IMDB: 7.5

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=GAHMFLzIpt4

Kevin, un barbat cu cel putin 23 de personalitati diferite, ajunge sa rapeasca trei tinere fete. Pe perioada de captivitate a fetelor, „Bestia”, o ultima personalitate a lui Kevin, incepe sa se cristalizeze.

Vineri pana Luni, Miercuri, Joi 20:40

Marti 18:20

*Lion – Saroo: Drumul spre acasa

Regia: Garth Davis

Cu: Sunny Pawar, Rooney Mara, Priyanka Bose, Nicole Kidman

Gen film: Drama, Thriller

Durată: 118 min

Rating: AP12 IMDB: 8.0

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=CnHBMBPFUvE

In „Lion”, baietelul de 5 ani pe nume Saroo ajunge sa calatoreasca singur cu trenul gresit, indepartandu-se de casa lui din nordul Indiei. Speriat si ratacit, el este dus la mii de kilometri distanta, in orasul haotic Kolkata (Calcutta), reusind sa supravietuiasca pe strazi, ocolind tot felul de pericole pe parcurs. Cu doar cateva amintiri si cu ajutorul unei noi tehnologii numite Google Earth, Saroo porneste sa isi regaseasca familia pierduta.

Vineri pana Luni, Miercuri, Joi 13:50

*xXx: The Return of Xander Cage – Triplu X: Intoarcerea lui Xander Cage 3D

Regia: D.J. Caruso

Cu: Vin Diesel, Deepika Padukone

Gen film: Acţiune, Aventuri, Thriller

Durată: 107 minute

Rating: N15 IMDB: 5.6

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=byEdAe60rmQ

Xander Cage (Vin Diesel), fost sportiv devenit agent guvernamental, e forțat să iasă din exilul autoimpus și să pornească într-o cursă pe viață și pe moarte pe urmele lui Xiang și al echipei extrem de periculoase conduse de acesta, pentru a smulge din mâinile lor o armă cu numele de cod “Cutia Pandorei” care, odată activată, nu mai poate fi oprită, și care amenință să distrugă lumea așa cum o cunoaștem.

Vineri pana Luni, Miercuri, Joi 17:00; 18:50

Marti 17:00

*The Snow Queen – Craiasa Zapezii: Foc si Gheata 3D

Regia: Aleksey Tsitsilin

Cu: Ivan Okhlobystin, Nyusha Shurochkina

Gen film: Animaţie

Durată: 87 minute

Rating: AG IMDB 5.6

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=I7Huhp1MFwc

Împreună cu noul său prieten, Rollan, Gerda încearcă să descopere adevărul din spatele legendei care terorizează ţinutul trolilor şi, din greşeală, sunt loviţi de vraja focului şi a ghieţii. Dacă la început li se pare amuzant faptul că Rollan poate produce foc din degete, iar Gerda poate îngheţa orice, curând puterile lor scapă de sub control şi trebuie să găsească soluţia de a reveni la normalitate.

Dublat

Vineri pana Joi 13:00

*Sing – Hai sa cantăm! 3D

Regia: Garth Jennings

Cu: Matthew McConaughey, John C. Reilly, Jon Robert Hall, Scarlett Johansson

Gen film: Animaţie, Comedie, Muzical

Durată: 110 minute

Rating: AG IMDB: 7.3

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=6eKZK0VpLEc

Plasată într-o lume similară cu a noastră, dar populată de animale, noua producţie a studiourior Illuminations Entertainment (Despicable Me, Minions), Sing, îl are în centru pe Buster Moon (Matthew McConaughey), un koala stilat, aflat la cârma unui teatru ale cărui zile glorioase au cam trecut. Optimist incorigibil – dar şi un mic afurisit – îşi iubeşte teatrul mai mult decât orice şi este gata să facă tot ce îi stă în puteri ca să îl readucă la succesul de odinioară.

Dublat

Vineri pana Miercuri 12:20