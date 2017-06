PROGRAM Colours Cinema Alba Iulia. Ce filme vor rula în perioada 16 – 22 iunie 2017

Programul Colours Cinema Alba Iulia, pentru săptămâna 16 – 22 iunie 2017. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall.

*Transformers: The Last Knight – Transformers: Ultimul cavaler 3D Avanpremiera

Regia: Michael Bay

Cu: Laura Haddock, Mark Wahlberg, Anthony Hopkins

Gen film: Actiune, Aventura, SF, Thriller

Durată: 149 min

Rating: AP 12

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=nvr1mGdhs3o

Oamenii sunt in razboi cu Transformerii si Optimus Prime a disparut. Cheia salvarii viitorului nostru e adanc ingropata in secretele trecutului, in istoria nestiuta a Transformerilor pe Pamant. Cei pe umerii carora cade uriasa misiune de a salva lumea noastra formeaza o alianta careia nu i se dau prea multe sanse.

Joi 18:10; 21:00

*Once Upon a Time in Venice – Câinele… sau viața! Avanpremiera

Regia: Robb Cullen, Mark Cullen

Cu: Bruce Willis, Jason Momoa

Gen film: Actiune, Comedie

Durată: 93 min

Rating: N15 IMDB: 6.3

Steve Ford este un detectiv privat din Los Angeles a carui viata e data peste cap cand multiubitul sau caine, Buddy, e furat de o banda extrem de periculoasa. Ca sa-si recapete catelul, Steve e nevoit sa negocieze cu rapitorii si ne arata ce inseamna sa intreci orice limita cand e vorba sa-ti recuperezi cel mai bun prieten.

Joi 21:40

*Rough Night – O noapte nebuna, nebuna

Regia: Lucia Aniello

Cu: Scarlett Johansson, Zoë Kravitz, Kate McKinnon

Gen film: Comedie

Durată: 102 min

Rating: N15

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=59He3qZO7Mo

O gasca de prietene se reunesc in Miami dupa zece ani de la absolvirea colegiului, hotarate sa marcheze momentul cu o distractie de pomina. Iesirea in club, scaldata cu alcool din belsug, se transforma intr-o experienta sinistro-amuzanta atunci cand vizita unui stripper se incheie fatal. Situatia se agraveaza direct proportional cu cantitatea de droguri ingerata, iar rezultatul este o nebunie totala.

Vineri pana Miercuri 19:40; 21:20

Joi 19:30

*Unlocked – Pericol descatusat

Regia: Michael Apted

Cu: Orlando Bloom, Michael Douglas

Gen film: Actiune, Thriller

Durată: 98 min

Rating: N15 IMDB: 6.1

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=ZRzH-GCOqMA

Alice, fosta investigatoare CIA, lucreaza sub acoperire in Londra. E reticenta in a se intoarce la fostul ei job, deoarece in ultima ei ancheta a esuat, neputand opri un atac terorist ce a provocat zeci de victime. Cu toate acestea, un posibil atac cu arme biologice asupra Londrei, o face sa se razgandeasca. Aceasta decizie, insa, pare ca a fost rezultatul unui joc de culise, abil condus din umbra de cel pe care trebuie sa il prinda.

Vineri pana Miercuri 15:20; 21:40

Joi 17:30

*Cars 3 – Masini 2D/3D

Regia: Brian Fee

Cu: Owen Wilson, Cristela Alonzo, Chris Cooper

Gen film: Animatie, Aventura, Familie, Sport

Durată: 109 min I MDB: 8.2

Rating: AG

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=Ut2Sg-J1BOs

De aceasta data il vedem pe erou iesit din lumina reflectoarelor dupa ce este invins in curse de adversari mai rapizi. Ajutat de Mater si Sally, Lighting vrea sa se intoarca pe pista si sa-l infrunte pe noul star al curselor, Jackson Storm.

Dublat

3D: Vineri pana Miercuri 12:40; 14:50

Joi 13:50; 16:00

2D: Vineri pana Miercuri 13:10; 17:20

Joi 13:10; 15:20

*Overdrive

Regia: Antonio Negret

Cu: Ana de Armas, Scott Eastwood, Freddie Thorp

Gen film: Actiune, Thriller

Durată: 96 min

Rating: AP 12

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=uPDMEMKnPAU

Scott Eastwood si Freddie Thorp sunt frati cu o ocupatie mai putin obisnuita: fura masini luxoase si incredibil de scumpe. Angajati sa aduca din Marsilia un superb Bugatti 1937 – editie limitata, cei doi se trezesc prinsi in razboiul orgoliilor a doi interlopi extrem de periculosi. Acestia au foarte putin timp la dispozitie sa gandeasca un plan ingenios pentru a scapa cu viata.

Vineri pana Miercuri 14:20; 16:20; 21:00

Joi 16:40; 21:20

*The Mummy – Mumia 3D

Regia: Alex Kurtzman

Cu: Tom Cruise, Sofia Boutella, Russell Crowe

Gen film: Actiune, Aventura, Fantastic

Durată: 120 min

Rating: N15 IMDB: 5.9

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=Fxi0VxbyTv0

Un membru al trupelor speciale, Tyler Colt, are misiunea de a elimina un grup terorist ascuns intr-un buncar, in desertul irakian. Buncarul se dovedeste a fi un misterios mormant, in care Tyler descopera un sarcofag marcat cu simboluri egiptene. Din momentul in care il deschide, mintea ii este blestemata cu viziuni.

Vineri pana Miercuri 17:00; 19:10

Joi 19:10

*Wonder Woman 3D

Regia: Patty Jenkins

Cu: Gal Gadot, Chris Pine

Gen film: Actiune , Aventura, Fantastic

Durată: 141 min

Rating: Ap 12 IMDB 8.2

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=ic9oR7OBrvY

Inainte de a deveni Wonder Woman, Diana a fost printesa din Amazon, crescuta intr-un paradis izolat si antrenata pentru a fi invincibila in lupta. In momentul in care un pilot american se prabuseste pe tarmul insulei sale si o avertizeaza ca urmeaza sa izbucneasca un razboi care va zdruncina lumea, Diana este convinsa ca interventia ei poate opri amenintarea. Luptand alaturi de omenire, Diana isi va descoperi adevaratul sau destin.

Vineri pana Miercuri 18:20

Joi 16:30

*The Boss Baby- Cine-i sef acasa? 3D

Regia: Tom McGrath

Cu: Kevin Spacey, Alec Baldwin

Gen film: comedie, animatie

Durată: 97 min

Rating: AG IMDB: 6.4

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=ZFlk7TABhm8

Un copil in costum si cu servieta face echipa cu fratele lui mai mare de sapte ani, pentru a opri complotul miselesc al directorului general al Puppy Co.

Dublat

Vineri pana Miercuri 12:20

Joi 12:30