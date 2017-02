Primarul din Alba Iulia, Mircea Hava, sprijină lupta anticorupție și explică de ce a lipsit de la proteste: Iubesc această Românie și am încredere că voi sunteți cei care o pot schimba și salva

Primarul municipiului Alba Iulia, Mircea Hava, a postat, vineri, un mesaj pe contul său de Facebook, în care explică de ce nu a ieșit în stradă, alături de protestatari, precizând că nu e un negustor de emoții. Acesta se arată de partea protestatarilor, care susțin lupta anticorupție, respectiv eliminarea ordonanței de urgență care prevede modificarea Codurilor penale.

Iată mesajul primarului Mircea Hava:

”Ceea ce am văzut cu toții în ultimele zile sunt două imagini diametral opuse ale unei Românii. Una, cea care a declanșat tot acest carusel, este România retrogradă, a unui grup politic care își urmărește strict interesul și despre asta nu as vrea să vorbesc, pentru că este una falsă și meschina. Una în care politicieni fără remușcări își permit să invoce „votul” pentru a bate palma pe la spatele românilor. Cealaltă, însă, e România nepoților mei. Atât de frumoasă în gesturi, de clară în discurs și de corectă în atitudine. O Românie care se reinventează într-o seară și se mobilizează într-un fel care nu poate decât să te facă să îți scoți pălăria și să îi mulțumești lui Dumnezeu că n-a murit speranța. O Românie care răspunde cu flori abuzului. Cu ceai cald instigării. Cu creativitate unor grobieni care se fac că nu pricep și acționează ca atare. Iubesc această Românie și am încredere că VOI și numai voi sunteți cei care o pot schimba și salva. Aceasta este poziția personală, de simplu roman, implicat în și afectat de tot ceea ce se întâmpla acum în țara, a lui Mircea Hava. Ea nu are legătura cu partide, cu doctrine, cu politica sau alte „derivate”, tocmai de aceea mi-o și exprim aici și nu într-o conferință de presă.

Alba Iulia, Brasov, Bucuresti, Cluj, Sibiu, Timisoara, Iasi, ROMANIA, respect!”.