Mircea Hava, invitație oficială pentru Prinţul Charles să primească titlul de ”prinț de Transilvania”

Primarul municipiului Alba Iulia, Mircea Hava, a trimis o invitație oficială către Prințul Charles să primească titlul onorific de Prinț de Transilvania.

Iniţiativa ”Prince of Wales AND Transylvania” a fost lansată de Transylvania Beyond şi Visit Alba Iulia şi este popularizată prin intermediul ziarului britanic Daily Mirror.

„Ştim cât de mult iubiţi Transilvania. A devenit a doua dumneavoastră casă şi aţi fost cel mai valoros ambasador al regiunii. În repetate rânduri aţi afirmat că vă trageţi rădăcinile din legenda lui Vlad Ţepeş. Pentru că iubiţi Transilvania aşa de mult, ne-am gândit că ce ar fi dacă, în loc să fiţi Prinţul de Wales, să fiţi Prinţul de Wales şi de Transilvania. Trebuie să recunoaşteţi «Prinţul de Wales şi de Transilvania» este un mod fantastic de a vă introduce, ar putea fi un subiect grozav pentru a începe o conversaţie”, scrie în invitaţia trimisă Prinţului Charles, potrivit mirror.co.uk.

”Este rege în aşteptare de o lungă perioadă de timp, dar acum i s-a oferit un alt titlu – prinţ al Transilvaniei. Invitaţia a venit de la un primar român şi este un titlu onorific. Charles deţine două case vechi de 400 de ani în zonă şi se spune că este vrăjit de Transilvania”, așa îşi începe ziarul britanic prezentarea iniţiativei.