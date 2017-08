Informare privind Pesta porcină africană, de la DSVSA Alba: Reguli de biosecuritate care trebuie respectate în timpul partidelor de vânătoare

DSVSA Alba desfășoară acțiuni de informare privind Pesta porcină africană. Iată care sunt regulile de biosecuritate care trebuie respectate în timpul partidelor de vânătoare:

1. Oricare partida de vanatoare se va desfasura numai cu notificarea prealabila a Direcţiei Sanitare Veterinare si pentru Siguranţa Alimentelor Judeţene.care va asigura prezenta unui medic veterinar pentru efectuarea examenului clinic post mortem si a prelevării,ambalarii si expedierii probelor pentru laborator.

2. Vanatorii sunt obligați sa prezinte pentru examenul clinic si pentru prelevarea de probe toti mistreţii impuscati si sa păstreze vanatul in centrul de colectare vanat.pana la aflarea rezultatului examenului de laborator.

3. Dupa varatoare, cânii gonaci nu vor fi lasati liberi, pentru a se evita venirea in contact cu animalele împuşcate si raspandirea virusului la intoarcerea in comunitate.

4. Pentru vanatoare, recoltarea probelor pentru examenul de laborator este recomandat sa se faca intr-un centru de colectare a vanatutui.pentru a nu permite imprastierea de resturi biologice in mediu, unde alti porci sălbătici pot veni in contact cu ele. Carcasele vor fi pastrate in centrul de colectare pana la aflarea rezultatelor de laborator.

5. Daca nu este disponibil un centru de recoltare pentru vanat, recoltarea probelor se va face dupa ce vanatul impuscat este aşezat pe o folie de platic,care ulterior va fi stransa si distrusa prin ardere sau ingropare.

6. Masa gastro-intestinala rezultata in urma eviscerării carcaselor va fi colectata in saci de plastic si predate de către personalul fondului de vanatoare unei unitati de neutralizare sau primăriei pe raza administrativa a careia se gaseste fondul de vanatoare. Daca acest lucru nu este posibil, va fi ingropata la cel puţin 1 metru adancime, impreuna cu folia pe care s-a făcut eviscerarea, pentru a evita dezgroparea ei de către animalele sălbatice. Este interzisa abandonarea la intamplarejn pădure, a resturilor provenite de la animalele sacrificate, pentru a nu veni in contact cu insectele si animalele sălbatice.

7. Responsabilii fondurilor de vanatoare au obligaţia sa anunţe medicului veterinar oficial depistarea pe fondul de vanatoare a mistreţilor morţi, bolnavi sau accidentați auto.

8. Vanatorii care vor duce acasa carcasele de porci mistreti au obligaţia sa nu înstrăineze carnea si sa nu administreze in hrana porcilor din gospodărie resturi provenite de la porcii mistreti vanati.

9. Responsabilitatea fondurilor de vanatoare au obligaţia sa asigure respectarea acestor reguli

Masuri de control in fondurile de vanatoare in care apare boala:

1. notificarea suspiciunii, ulterior, dacă se confirmă, a confirmării bolii;

2. recoltarea de probe si expedierea lor la laborator, in scop de diagnostic

3. investigaţie epidemiologică, iniţial cea preliminară, apoi cea finala

4. stabilirea unei zone de control temporar, in care sunt cuprinse zona de protecţie si zona de supraveghere,

5. punerea sub supraveghere a exploatatiilor de porci domestici in zona definita ca infectata (care intra in zona de control stabilita).

6. efectuarea unei estimări a tuturor porcilor mistreti de pe raza judeţului si un recensământ al exploatatiilor cu suine si a numărului de suine detinute. Se estimează de asemenea, numarul porcilor crescuţi in semilibertate (acolo unde este cazul) si se realizeaza o harta a zonelor unde exista porci crescuţi in semilibertate.

7. recensământul oficial al tuturor categoriilor de porci din toate exploatatiile din zona temporara de control.

8. eliberarea de decizii privind izolarea in exploataţii a suinelor si interzicerea mişcărilor de suine in zona de restricţie stabilita. Orice mişcare de suine se poate face numai cu autorizarea autoritatii competente, tinand seama de situatia epidemiologica.

9. instalarea unor dezinfectoare rutiere pe caile de acces in fondul de vanatoare,daca este cazul, in funcţie de importanta si circulaţia pe drumurile publice respective.

10. impunerea de masuri de igiena corespunzătoare care sa fie aplicate de către toate persoanele care intra in contact cu porci sălbătici, pentru a reduce riscul de propagare a virusului pestei porcine africane.

11. dispunerea neutralizării pentru carcasele/cadavrele depistate pozitive la testele de laborator.

12. dispunerea dezinfectiei pe locul unde a fost depistat cadavrul cu rezultat pozitiv la testele de laborator.

13. dispunerea de inspectii/patrulari in fondurile de vanatoare pentru depistarea de porci mistreti morti/bolnavi, recoltarea de probe de la aceştia in conformitate cu prevederile legislaţiei in vigoare si expedierea lor la laboratorul arondat pentru diagnosticul bolii

14. dispunerea de sechestru a porcilor mistreti împuşcaţi din depozitele de vanat, inspectarea lor si recoltarea de probe pentru examenul de laborator, de la aceştia. Carcasele tuturor animalelor care au avut rezultat pozitiv fac obiectul neutralizării sub control oficial.

15. dispune campanii de informare a vanatorilor/ decidentilor privind gestionarea partidelor de vânătoare și al vânatului.