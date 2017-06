FOTO/ VIDEO: Pe Autostrada Sebeș-Turda, Lotul 1, se va putea circula cel mai devreme la sfârșitul lui 2019

Pe Autostrada Sebeș-Turda, Lotul 1, de la Sebeș la Pârâul Iovului, se va putea circula cel mai devreme la sfârșitul lui 2019.

Pe primul lot al Autostrăzii Sebeș – Turda, care se întinde pe circa 17 kilometri, având ca plecare intrarea pe Autostrada Orăștie – Sibiu la Sebeș și până la Pârâul Iovului, s-ar putea circula de la un cap la altul cel mai devreme în a doua jumătate a anului 2019. Cel puțin acesta este termenul avansat de reprezentanții constructorului Pizzarotti & C SpA – Pomponio Construcții SRL.

Cu un an mai mult decât cel avansat în luna mai de Compania Națională de Autostrăzi și Infrastructură din România (CNAIR), adică iunie 2018. Chiar și acest termen este unul destul de optimist având în vedere că pe secțiunile C (nodul rutier de la Sebeș) și B (co­nexiunea cu lotul 2, în zona Pârâul Iovului) ale lotului 1, cele mai complicate din punct de vedere tehnic, nu există încă nici măcar autorizații de construire.

”Estimăm că într-o lună va putea fi obținută autorizația de construire pentru secțiunea B, însă pentru secțiunea C este mai greu. Aș considera un pas important înainte dacă am obține în viitorul foarte apropiat, adică undeva săptămâna viitoare, avizul favorabil din partea Comisiei Tehnice Economice a CNAIR pentru proiectul tehnic de pe secțiunea C, inclusiv nodul rutier Sebeș. De-abia din momentul acela se poate deschide calea pentru documentația privind autorizația de construcție. Într-un scenariu optimist ar putea dura 3 luni până la obținerea autorizației”, a explicat pentru ziarul Unirea inginerul Marius Stanciu, coordonator al contractului pe lotul 1 din partea CNAIR.

Lucrurile stau ceva mai bine pe secțiunea A a lotului 1, singura care dispune de autorizație de construire. Termenul de 2019, 22 de luni pentru secțiunea B (conexiunea cu lotul 2, în zona Pârâul Iovului), respectiv 26 de luni pentru secțiunea C (nodul rutier de la Sebeș) a venit din partea coordonatorului de proiect al Pizzarotti, ing. Claudio Fiumara: ”În principiu, pe secțiunea A termenul de finalizare ar putea fi vara anului 2018, pe secțiunea B 22 de luni de la obținerea autorizației de construire și 24-26 de luni de la obținerea autorizației de construire pentru secțiunea C”.

Trebuie însă spus că termenele nu sunt bătute în cuie și reprezintă o previziune optimistă. În prezent, pe secțiunea A a lotului 1, în lungime de 14 kilometri, care include și nodul rutier Alba Iulia Sud, se lucrează cu 170 de utilaje și în jur de 366 de oameni.

”Tot frontul de lucru este deschis și se lucrează la terasamente, adică corpul autostrăzii propriu-zis, consolidări, sunt atacate toate cele patru poduri (viaducte) mai mari – peste râul Sebeș, peste Valea Neagră, peste Mureș și peste Ampoi. La pasajul peste râul Mureș, care estimăm că va fi gata până la sfârșitul acestui an, este o activitate mai complexă în sensul că a trebuit să intrăm puțin în albia minoră a râului, să obținem inclusiv autorizație de la Apele Române. Acolo se lucrează la elevații și suntem convinși că vom putea respecta graficul și previziunile de montare a grinzilor la începutul toamnei. De asemenea, se lucrează în paralel și la alte structuri mai mici: pasaje peste drumurile judeţene şi comunale şi podețe”, a explicat ing. Eusebio Caretta, director coordonator adjunct al proiectului din partea antreprenorului.

”În principiu, pe viitor, dacă lucrările vor fi foarte avansate pe lotul 2, putem lua în calcul să ne concentrăm pe Nodul rutier Nord, la Pârâul Iovului, pentru a facilita intrarea pe autostradă din acel punct”, a mai spus Caretta.

*Nodul rutier de la Sebeș și nodul rutier Nord Pârâul Iovului – punctele fierbinți ale lotului 1

Găsirea unor soluții tehnice care să convină atât beneficiarului cât și antreprenorului privind două puncte fierbinți ale lotului 1, și anume nodul rutier de la Sebeș și nodul rutier de la Pârâul Iovului, au reprezentat factori importanți în întârzierea lucrărilor.

”Deși a existat o neconcordanță între soluția tehnică propusă de beneficiar și cea dorită de constructor, în cele din urmă s-a ajuns la o înțelegere în sensul că proiectul inițial propus de Ministerul Transporturilor privind nodul rutier de la Sebeș va fi respectat în proporție de peste 90%”, a declarat ing. Marius Stanciu, coordonator proiect lotul 1 din partea CNAIR.

Potrivit soluției tehnice propuse de constructorul italian, nodul rutier ar fi fost unul mai mic, mai simplu, mai comasat, și ar fi presupus, evident, o economie consistentă.

”În cele din urmă nodul de la Sebeș va fi așa cum l-a gândit beneficiarul inițial și tot traficul se va desfășura pe două benzi. Inițial, antreprenorul a venit cu varianta ca traficul pe bretelele de intrare și ieșire să se desfășoare pe o singură bandă, invocând un studiu de trafic. Beneficiarul, având în vedere perspectiva, a insistat să se respecte proiectul inițial”, a explicat Marius Stanciu.

Nodul rutier de la Sebeș, care se va suprapune practic peste nodul rutier care face legătura cu Auto­strada Orăștie – Sebeș, reprezintă o lucrare deosebit de complexă. Însumate, bretelele de acces din acest nod rutier vor avea o lungime de aproximativ 15 kilometri, aproape cât întreg lotul 1. Cel mai devreme, autorizația de construire pentru acest punct ar putea veni peste circa 3 luni.

Un alt punct fierbinte îl reprezintă nodul rutier Nord de la Pârâul Iovului, unde se face legătura cu lotul 2. Și aici găsirea unei soluții tehnice viabile a dat ceva bătăi de cap, având în vedere terenul instabil din acea zonă.

”A fost nevoie de sisteme de consolidare mai deosebite și de o minimă schimbare de traseu în sensul că breteaua pe care se descarcă traficul va fi puțin coborâtă”, a spus Marius Stanciu.

De asemenea, la Nodul Rutier Sud, de unde se face descărcarea traficului pe șoseaua de centură a municipiului Alba Iulia, traseul a fost puțin deviat din cauza unei clădiri aparţinând unui agent economic construită cu fonduri europene. De asemenea, pe traseul întregii autostrăzi și nu numai pe lotul 1 mai sunt necesare exproprieri suplimentare și în acest sens se așteaptă aprobarea unei hotărâri de guvern care să reglementeze această situație. În concluzie, gradul de proiectare și execuție a lotului 1 este de doar 25%.

Lotul are 17 kilometri, de la intrarea pe autostradă de la Sebeș până la Pârâul Iovului, la ieşire din Alba Iulia. Proiectul prevede două noduri rutiere: Alba Iulia Sud la km 8 şi Alba Iulia Nord la km 16, plus legătura cu autostrada A1, cea mai complexă lucrare. De lucrări se ocupă Asocierea Impresa Pizzarotti & C SpA – Pomponio Construcţii SRL. Valoarea contractului este de 541.739.137,21 lei (fără TVA), semnat în 14 noiembrie 2014.

Lucrările au început în 2 decembrie 2014 şi aveau termen inţial de finalizare 2 octombrie 2016, prelungit ulterior până în iunie 2018. Toate lucrările efectuate pe Autostrada Sebeș – Turda sunt monitorizate de Ministerul Transporturilor, prin CNAIR, astfel încât să fie respectate termenele asumate pentru punerea acestora în circulaţie.