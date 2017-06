FOTO, VIDEO: Fiesta campioanei Şurianu Sebeş, după realizarea eventului judeţean! Trupa lui Doru Oancea, înaintea barajului de promovare în Liga a 3-a cu Viitorul Caransebeş

Şurianu Sebeş a dominat de o manieră indubitabilă stagiunea Ligii a IV-a în acest sezon, trupa din „Arini” trecându-şi în cont eventul judeţean. Echipa condusă de Doru Oancea a surclasat Viitorul Spicul Daia Română în finala Cupei României şi se pregăteşte de dubla de baraj pentru promovarea în Liga a 3-a, cu Viitorul Caransebeş. Set la zero pe Arena CSO şi câştigarea trofeului, al doilea ca importanţă în judeţ, fără a primi gol în cele 4 jocuri.



*Sărbătoare pe gazon!

Fluierul de final al partidei de pe Arena CSO Cugir (na- felicitări gazdelor şi AJF Alba pentru organizare) a declanşat fiesta campionilor. Sebeşenii au încins hora bucuriei, s-au stropit cu şampanie, l-au aruncat în sus pe antrenorul Doru Oancea şi apoi s-au dezlănţuit la festivitatea de premiere.

Video, sărbătoarea campionilor



Momente inedite s-au petrecut pe gazon, aiudeanul Paul Muntean sărbătorind victoria cu un tricou al Metalului Aiud, în vreme ce Paul Ciucă, antrenorul jucător al învinşilor a primit medalia alături de cei doi copii ai săi.

*Doru Oancea: „Sper să repetăm parcursul Performanţei Ighiu”

„Î i felicit pe jucători pentru această dublă, cupa şi campionatul. Am oferit în finală un spectacol fotbalistic şi am dovedit că suntem echipa mai bună, scorul spunând totul. Sub nicio formă nu mă gândeam că ne vom impune la ac est scor, şi, probabil , că a fost cel mai bun joc al nostru în acest sezon. Contează enorm acest succes, în plan moral, înaintea barajului. Sper să repetăm parcursul Performanţei Ighiu, le-am şi spus băieţilor că vom fi a doua echipă ce realizează eventul, acum urmează să ne betem pentru promovare” , a declarat Doru Oancea.

Video, declaraţie Doru Oancea



„Barajul ne interesează în mod special, iar rezultatul jocului tur va conta foarte mult în ecuaţia promovării. Şansele sunt egale înaintea dublei cu Viitorul Caransebeş„, a încheiat Oancea.

*Vali Drăgan: „Îmi prieşte aerul de Sebeş! Şurianu este o forţă în Alba”

Atacantul Vali Drăgan, pentru a doua oară consecutiv golgheterul Ligii a IV-a a fost MVP-ul finalei, cu o „triplă”, vârful dovedindu-şi calităţile de marcator pur sânge. „Mă simt foarte bine, sunt mândru de ce am ralizat, dar trebuie să precizez că n-aş fi reuşit fără ajutorul colegilor. Îmi prieşte aerul de Sebeş. Jocurile de baraj sunt cele mai importante din acest sezon, iar realizarea promovării ar reprezenta o mare satisfacţie. Am trceut prin momente grele în iarnă când au plecat mulţi jucători şi antrenorii, dar am dovedit că Şurianu este o forţă în Alba„, a precizat Vali Drăgan, „căpitanul” Şurianului.

*Horea Ciucă „E o mândrie că am jucat finala”

„Adversarul s-a dovedit unul net superior, rezultând o victorie meritată şi le urez succes la barajul de promovare. Noi am realizat, în ansamblu, un sezon bun, încununat cu o finală de cupă. N-am făcut cel mai bun meci al nostru, prestaţia din ultimul act fiinn sub nivelul obişnuit. Este o înfrângere drastică, contând enorm greşelile personale existente la reuşitele adversarilor, exceptând primul gol, reuşit de Trif printr-o execuţie de excepţie„, a menţionat Horia Ciucă, secundul dăienilor. „Suntem dezamăgiţi de rezultatul final, o înfrângere aspră pentru noi. Din păcate nu am reuşit să ne ridicăm la înălţimea unei finale”, a concluzionat Adrian Hăprian, Viitorul Spicul Daia Română, la conferinţa de presă organizată la finalul ultimului act al Cupei României.