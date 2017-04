FOTO-VIDEO: BARAJ în semifinala concursului de istorie ”Alba Iulia, Cealaltă Capitală” 2017. Ce întrebări au primit elevii și care sunt echipele calificate în marea finală

Colegiul Național Horea, Cloșca și Crișan (17 puncte), Colegiul Economic Dionisie Pop Marțian (după baraj, 5 puncte), Colegiul Național Militar Mihai Viteazul (8 puncte) și Liceul de Arte Regina Maria (18 puncte) s-au calificat în finala concursului pe teme de istorie ”Alba Iulia, Cealaltă Capitală”, semifinala având loc, luni, la Sala Unirii din Alba Iulia.

În semifinală, trei echipe s-au calificat după primul test, iar alte două au intrat în baraj – este vorba de echipele Colegiul Economic Dionisie Pop Marțian, respectiv Seminarului Teologic Ortodox Sfântul Simion Ștefan.

Concursul care are drept scop creșterea interesului elevilor pentru istoria orașului Alba Iulia, dar și de a promova patrimoniul cultural și istoric local, reunește an de an cele mai bune instituții școlare liceale din Alba Iulia. În acest an, pentru cele patru locuri din finală, s-au înscris cinci licee albaiuliene, respectiv: Colegiul Național Horea, Cloșca și Crișan, Seminarul Teologic Ortodox Sfântul Simion Ștefan, Colegiul Economic Dionisie Pop Marțian, Colegiul Național Militar Mihai Viteazul și Liceul de Arte Regina Maria.

Fiecare liceu este reprezentat de o echipă formată din 4 elevi, care au trebuit să răspundă la o serie de întrebări despre istoria oraşului Alba Iulia. Astfel, în semifinală au fost 20 de întrebări, iar în finală vor fi 40 de întrebări, concepute de istoricii Liviu Zgârciu și Tudor Roșu de la Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia.

Finala concursului va fi organizată joi, 13 aprilie 2017, de la ora 10.00, în Sala de Bal de la Alba Mall. De remarcat că din cele cinci licee care s-au înscris anul acesta, doar Colegiul Național Horea, Cloșca și Crișan și Colegiul Economic Dionisie Pop Marțian nu au câștigat niciodată concursul, iar Liceul de Arte Regina Maria a câștigat ultimele două ediții ale concursului.

Concursul, ajuns la a VI-a ediție, este organizat de Primăria Municipiului Alba Iulia, Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba.