FOTO: Tabăra Internaţională de Artă „Ioan Inochentie Micu Klein” de la Blaj, la final. Peste 70 de lucrări realizate de artiști, expuse la Muzeul de Istorie ”Augustin Bunea”

Peste 70 de lucrări realizate de artiştii prezenţi la ediţia din acest an a Taberei de pictură şi sculptură „Ioan Inochentie Micu Klein” Blaj sunt expuse la Muzeul de Istorie „Augustin Bunea” Blaj, în perioada 13 august – 10 septembrie 2017.

Vernisajul expo ziţiei a marcat şi închiderea oficială a taberei, care s-a desfăşurat într-un cadru festiv, ce a reunit artiştii participanţi, critici de artă, oficialităţi locale şi amatori de artă, duminica trecută, la muzeul blăjean. A XXI-a ediţie a Taberei de pictură şi sculptură „Ioan Inochentie Micu Klein” Blaj a avut loc în perioada 1-13 august 2017 şi a fost organizată de Primăria şi Consiliul Local Blaj.

Conform organizatorilor, lucrările realizate la ediţia din acest an au fost peste aşteptări, atât calitativ, cât şi cantitativ, putându-se vorbi despre una dintre cele mai reuşite tabere în cei 21 de ani de existenţă a acesteia. Secţia de artă contemporană din cadrul Muzeului de Istorie „Augustin Bunea” Blaj s-a îmbogăţit cu încă 73 de lucrări, care vor da valoare viitorului muzeu de artă contemporană din Blaj.

Primarul municipiului Blaj, Gheorghe Valentin Rotar, le-a mulţumit artiştilor prezenţi pentru creaţiile care îmbogăţesc patrimoniul oraşului şi a anunţat câteva modificări pentru ediţiile viitoare ale taberei de artă:

„Am ajuns la concluzia, împreună cu organizatorii, că pentru Tabăra de pictură şi sculptură ‘Ioan Inochentie Micu Klein’ două săptămâni sunt prea puţine şi cred că începând cu ediţia de anul viitor ar trebui să mărim cu cel puţin trei-patru zile perioada de desfăşurare a taberei, pentru că, este corect să vedem acest lucru, după 21 de ani, participanţii, prin creaţiile lor, dau foarte multă valoare muzeului din Blaj şi acest lucru nu trebuie să ne lase indiferenţi, nici pe cei care administrăm comunitatea, nici pe oamenii din urbe, iar comunitatea, la rândul ei, trebuie să facă un efort pentru artiştii din tabără. De pildă, vom încerca să scoatem în fiecare an un album foto, cu operele realizate şi artiştii participanţi, şi zic că ar trebui să mai schimbăm puţin şi din tiparul taberei, pentru a veni cu elemente noi şi a dinamiza acest eveniment. Vreau să-i felicit pe toţi artiştii prezenţi la Blaj, în număr mare, ca de obicei, vreau să-i mulţumesc directorului acestei tabere, Horea Cucerzan, a cărui casă memorială este aproape finalizată, care, după ce va fi inaugurată, va fi una activă, în care tinerii artişti vor putea să înveţe de la maestrul lor.”

Pictorul Horea Cucerzan, directorul Taberei de pictură şi sculptură „Ioan Inochentie Micu Klein” Blaj, a vorbit despre ediţia din acest an, dar a şi amintit faptul că obiectivul de început al taberei, acela de a produce suficiente opere valoroase pentru un viitor muzeu de artă contemporană, este deja realizat:

„Bucuria sufletului meu pare mult mai împlinită anul ăsta prin ceea ce s-a realizat, prin lucrările care vorbesc de la sine. Urmărind de nenumărate ori cele trei săli expoziţionale şi coridorul, am constatat că artiştii din acest an s-au implicat puternic şi au trăit la maxim, cu mare intensitate, ceea ce se cheamă ‘idealul’ sau ‘spiritul’ în opera de artă. Îmi amintesc bine momentul în care, alături de primarul de atunci, Simion Alexandru Băcilă, am pus bazele acestei tabere de artă şi constat, cu bucurie, că, după 20 de ani, este un lucru fantastic pentru Blaj să aibă un muzeu de artă contemporană. Este, de fapt, un lucru fantastic pentru zonă, pentru că, dacă ne uităm în jur, vom vedea că de aici şi până la Braşov nu există un muzeu de artă contemporană. Există muzeu, dar nu muzeu de artă contemporană. Şi nu muzeu de artă contemporană cu o secţiune sacră, cum vrem noi să facem la Blaj. După 21 de ani, totul arată splendid, ne-am propus să facem o inventariere cu un index al tuturor operelor realizate în tabără, inclusiv cu numele şi portofoliul tuturor artiştilor care au fost de-a lungul timpului în tabără, şi apoi să punem la punct albumul viitorului muzeu.”

Despre lucrările realizate în acest an la Tabăra de pictură şi sculptură „Ioan Inochentie Micu Klein” Blaj au vorbit Geta Dascălu, muzeograf la Muzeul de Artă din Constanţa, aflată în premieră la Blaj, şi criticul de artă Cornel Tatay Baltă, o prezenţă constantă la această manifestare.

Geta Dascălu, muzeograf la Muzeul de Artă din Constanţa:

„Această expoziţie este foarte frumoasă şi foarte bogată în stiluri, în abordări tematice şi stilistice, gândită cu exactitatea exprimării plastice. Prima sală, gândită practic, cu lucrări ale artiştilor participanţi, care au lucrat foarte bine, în care Blajul ocupă locul principal, apoi o trecere fină, suavă, prin hol, către celălalt pol al expoziţiei, care se desfăşoară pe motive abstracte. Solaritatea care ne inundă atunci când facem primul pas în această expoziţie este o solaritate care-l defineşte pe maestrul Horea Cucerzan. Expoziţia de faţă cuprinde artişti de excepţie care au lucrat foarte frumos, unii dintre ei chiar sub ochii mei, pentru că a fost vorba de o muncă înmagazinată într-o expresie plastică foarte frumoasă, în direcţii diferite, uneori paradoxale, dar şi paradoxul este cuprins uneori în direcţia artistică; multă culoare, multă poezie şi multă armonie. Este o expoziţie foarte interesantă, care pe mine m-a impresionat şi care merită catalogată.”

Conf. dr. Cornel Tatai-Baltă, istoric și critic de artă:

„Expoziţia din acest an este una amplă, chiar foarte amplă, înregistrează peste 30 de autori – pictori, sculptori, graficieni – sosiţi din toate colţurile ţării şi din străinătate. Mai mult ca în alte ediţii, dialogul dintre figurativ şi abstract este mult mai strâns. Se abordează, ca şi în trecut, teme variate: peisaje, în special din zona Blajului sau din Blaj, naturi statice, compoziţii cu figuri, teme sacre şi portrete, realizate de artişti de toate vârstele, cu notorietate naţională şi internaţională. Întâlnim tablouri în care se recuperează trecutul, mai ales cel blăjean, avem tensionări şi detensionări, stare de linişte, stare de veghe, panică, alarmă, sexualitate, oniric, plus teme sacre, pentru că, aşa cum s-a spus, aici se doreşte un muzeu de artă contemporană axat pe arta sacră, pentru că Blajul a fost şi este un important centru bisericesc, şcolar, cultural, istoric şi politic.”

În fiecare an, artiştii participanţi, care au cazare şi masă asigurată de municipalitate, donează secţiei de artă contemporană din cadrul Muzeului de Istorie „Augustin Bunea” Blaj câte două lucrări. În cele 21 ediţii ale Taberei Internaţionale de Artă „Inocenţiu Micu Klein” s-au adunat peste 800 de opere de artă, care reprezintă rezultatul direct al organizării acestei tabere de la înfiinţare şi până în prezent.

Expoziţia cu lucrările din acest an va putea fi vizionată, la Muzeul de Istorie „Augustin Bunea” Blaj, până în data de 10 septembrie 2017.

Text şi foto: Nicu Goga