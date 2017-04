FOTO. Familia din Blaj, fără concedii și weekenduri libere, care înfrumusețează evenimentele și viața celor din jur. ”Casa Florilor” și ”Maria”, două florării crescute din pasiune

Atunci când te dedici întru totul în ceea ce faci, există cu siguranță reversul medaliei. Asta poate spune Lucian și Bianca, o familie din Blaj, care de șase ani se ocupă cu migală de un business care le fac viața mai frumoasă atât lor, cât și celor din jur. Cei doi au deschise în oraș două florării cochete și un magazin de vestimentații de gală, mult apreciate de blăjeni și nu numai. Deși au pornit neîncrezători în succesul afacerii, după multă muncă și implicare astăzi au ajuns să se bucure de o mulțime de clienți fideli.

”Am înființat SC Bouquet Art SRL în anul 2011 după ce am ezitat mai bine de un an să o facem. Soția, Bianca, era la acea vreme angajată la o altă societate cu alt obiectiv de activitatate, unde a și rămas până în 2015 deoarece cu toate ca era recunoscută ca un talent în design floral avea acea teamă de a nu reuși cu florăria proprie”, povestește Lucian, contactat de ziarulunirea.ro și întrebat de business-ul pe care-l conduce.

Astfel, cei doi au deschis prima Florărie, ”Casa Florilor” în octombrie 2011, iar pe cea de-a doua, ”Maria”, în vara anului 2014.

”Din dorința de a oferi servicii complete pentru evenimente am deschis „Art&Style” magazin specializat pe vestimentație de gala: rochii de mireasă și gală, costume pentru miri, cămăși, accesorii. A presta servicii în domeniul floral cât si cel al evenimentelor ne-a privat în tot acești ani de concediu si chiar și de weekenduri. Am încercat sa fim cât mai originali si prin aceasta am reușit și să câștigam o parte din iubitorii florilor, a bărbaților care știu că o floare dăruită unei persoane dragi face mai mult de o mie de cuvinte”, a mai spus Lucian.