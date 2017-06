14 IUNIE – Ziua mondială a donatorului de sânge. Sloganul pentru 2017 este „Donează sânge. Donează acum. Donează constant”

În fiecare an, la 14 iunie, este sărbătorită de țări din întreaga lume, Ziua mondială a donatorului de sânge. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății (OMS sau WHO – acronimul în limba engleză a denumirii World Health Organization), manifestarea are rolul de a aduce un omagiu donatorilor de sânge și, în același timp, prin sărbătorirea acestei zile se dorește creșterea gradului de conștientizare a nevoii de donații de sânge.

Sângele este o resursă importantă, atât pentru tratamentele planificate, cât și pentru intervențiile de urgență. Acesta ajută pacienții care suferă de probleme de sănătate ce le pun viața pericol, asigurând o existență mai îndelungată și o calitate superioară a vieții. Sprijină procedurile medicale și chirurgicale complexe. Este, de asemenea, vital pentru tratarea răniților în situații de urgență de orice fel (dezastre naturale, accidente, conflicte armate etc.) și are un rol esențial care salvează vieți, în îngrijirea maternală și perinatală.

Componenta cheie a unui sistem eficient de sănătate o reprezintă faptul de a putea oferi pacienților accesul la sânge și produse sanguine în cantități suficiente, potrivit OMS.

Asigurarea unei alimentări sigure și suficiente a sângelui necesită dezvoltarea unui serviciu de transfuzie de sânge coordonat la nivel național, bazat pe donări de sânge voluntare neremunerate. Cu toate acestea, în multe țări, serviciile de sânge se confruntă cu provocarea de a face disponibil suficient sânge, asigurând în același timp calitatea și siguranța.

Tema zilei în acest an are în vedere donarea de sânge în caz de urgență. În orice situație de criză sau de urgență, oamenii se întreabă cum pot ajuta. Prin urmare, sloganul pentru campania din 2017 este: „Donează sânge. Donează acum. Donează constant” / „Give blood. Give now. Give often”.

Viața și sănătatea a milioane de oameni sunt afectate de urgențe în fiecare an. În ultimul deceniu, dezastrele au cauzat mai mult de 1 milion de decese, peste 250 de milioane de persoane fiind afectate de urgențe în fiecare an. Catastrofele naturale, cum ar fi cutremurele, inundațiile și furtunile, generează nevoi considerabile de asistență medicală de urgență. Dezastrele provocate de om, cum ar fi accidentele rutiere și conflictele armate, generează, de asemenea, cereri substanțiale de îngrijire a sănătății și necesitatea unui tratament de primă linie.

Transfuzia de sânge este o componentă esențială a asistenței medicale de urgență, susține OMS. Situațiile de urgență sporesc cererea de transfuzie sangvină și constituie provocarea și complexitatea acesteia.

Decizia marcării anual a acestui eveniment s-a luat la cea de-a 58-a reuniune a Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), la care statele membre și-au declarat în unanimitate angajamentul și sprijinul pentru donarea voluntară de sânge.

Prima Zi mondială a donatorului de sânge s-a sărbătorit în 2004 la Johannesburg, Africa de Sud.

Țara gazdă pentru evenimentul global din 2017 al Zilei mondiale a donatorilor de sânge este Vietnamul, prin intermediul Institutului Național de Hematologie și Transfuzie de Sânge (NIHBT). Evenimentul global va avea loc la Hanoi la 14 iunie 2017.

În 2016, țara gazdă pentru evenimentele organizate în vederea marcării Zilei Mondiale a donatorului de sânge a fost Olanda prin Sanquin, organizația națională pentru recoltarea și aprovizionare cu sânge. Eveniment global a avut loc la Amsterdam, la 14 iunie în 2016.

Marcarea Zilei mondiale a donatorului de sânge are loc în acest an și la București. Cu acest prilej, Crucea Roșie Română în colaborare cu Institutul Național de Transfuzie Sanguină și Centrul de Transfuzie Sanguină București organizează un eveniment în ziua de 14 iunie.

Potrivit unui comunicat al organizatorilor, în Poiana Urbană din Piața Universității, începând cu ora 9.00, va fi instalat un centru mobil de donare de sânge, corturi de Cruce Roșie unde voluntarii vor face simulări și demonstrații de prim ajutor. La ora 11.00, o picătură de sânge va fi formată din aproximativ 100 de persoane, timp în care se va intona pentru prima data în București imnul donatorului de sânge, „Imnul vieții”.

Sursa: agerpres.ro

